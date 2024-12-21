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Çalışanları ile "Dinliyoruz ve Yargılamıyoruz" Akımına Katılan Patron Gelen İtiraflar Karşısında Şoke Oldu

Çalışanları ile "Dinliyoruz ve Yargılamıyoruz" Akımına Katılan Patron Gelen İtiraflar Karşısında Şoke Oldu

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
21.12.2024 - 17:37

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Sosyal medyada her dönem birbirinden ilginç akımlara rastlıyoruz. Son günlerin popüler akımı da 'Dinliyoruz ve Yargılamıyoruz'. Bu akımla insanlar birbirlerine itirafta bulunuyor ve bu itirafları yargılamamaya çalışıyorlar. Fakat oldukça masum başlayan bu akım resmen bir günah çıkarma seansına dönüştü. Videolarda gelen itiraflar izleyenleri hayrete düşürdü.

Kaynak: https://www.instagram.com/reel/DD0IUo...
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Bir iş yerinde çalışanlar bu akıma patronları ile katıldı.

Bir iş yerinde çalışanlar bu akıma patronları ile katıldı.

Peş peşe gelen itiraflar karşısında neye uğradığını şaşıran patron, 'yargılamamak' için kendini zor tuttu.

Peş peşe gelen itiraflar karşısında neye uğradığını şaşıran patron, 'yargılamamak' için kendini zor tuttu.

İşte o video;

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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