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Almanya'da Yaşayan Bir Kadın Oradaki Komşuluk İlişkilerinde Kendisine Tuhaf Gelen Detayları Paylaştı

Almanya'da Yaşayan Bir Kadın Oradaki Komşuluk İlişkilerinde Kendisine Tuhaf Gelen Detayları Paylaştı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
20.12.2024 - 21:18

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Türkiye'nin en belirgin ve özgün niteliklerinden biri, kuşkusuz ki misafirperverlik ve komşuluk ilişkileridir. Bu özellikler, ülkenin sosyal dokusunu şekillendiren ve kültürel kimliğinin ayrılmaz bir parçası olan unsurlardır. Bu iki özellik, Türkiye'nin sosyal ve kültürel yapısını zenginleştiren, ona özgünlük ve derinlik katan değerlerdir. Bu yurt dışından ülkemize gelen yabancıların da dikkatini çeken bir durum. Aynı zamanda ülkemizden yurt dışına taşınanlara da büyük zorluk yaşatabiliyor.

Kaynak: https://www.instagram.com/reel/DDuVbI...
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Almanya'da yaşayan bir kadın, komşuluk ilişkilerinde kendisine tuhaf gelen detayları paylaştı.

Almanya'da yaşayan bir kadın, komşuluk ilişkilerinde kendisine tuhaf gelen detayları paylaştı.

Eve getirilen yiyecek ve içeceklerin kalanının giderken geri istenmesini oldukça tuhaf bulan kadın, yaşadıklarını takipçileriyle paylaştı.

Eve getirilen yiyecek ve içeceklerin kalanının giderken geri istenmesini oldukça tuhaf bulan kadın, yaşadıklarını takipçileriyle paylaştı.

Buradan izleyebilirsiniz;

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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