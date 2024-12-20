Almanya'da Yaşayan Bir Kadın Oradaki Komşuluk İlişkilerinde Kendisine Tuhaf Gelen Detayları Paylaştı

Türkiye'nin en belirgin ve özgün niteliklerinden biri, kuşkusuz ki misafirperverlik ve komşuluk ilişkileridir. Bu özellikler, ülkenin sosyal dokusunu şekillendiren ve kültürel kimliğinin ayrılmaz bir parçası olan unsurlardır. Bu iki özellik, Türkiye'nin sosyal ve kültürel yapısını zenginleştiren, ona özgünlük ve derinlik katan değerlerdir. Bu yurt dışından ülkemize gelen yabancıların da dikkatini çeken bir durum. Aynı zamanda ülkemizden yurt dışına taşınanlara da büyük zorluk yaşatabiliyor.