Acısı Yüzünden Okundu: Bir Türk Gezgin Tayland'ın Meşhur Boyun Uzatan Halkalarından Taktı

Kaynak: https://www.instagram.com/reel/DDh-v7...
Her ülkenin kendine has bir güzellik algısı var. Bu algı, o ülkenin benzersiz güzellik standartlarını belirler. Ayrıca, bu standartlara uygun olarak belirli ritüeller de uygulanır. Bu ritüellerin bazıları basit kremler, kokular, boyalarla sınırlı olsa da bazı akılalmaz uygulamalar da var. Tayland'da uzun boyna sahip olmak isteyen kadınların boyunlarına taktığı uzun halkalar gibi.
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'seymayolda' isimli Türk gezgin, Tayland'da bu halkalardan takmayı denedi.
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Sadece birkaç saniyeliğine bile oldukça acı çektiği görülen kadın, bu uygulamanın nasıl tehlikeli olduğunu da ortaya koydu.
İşte o video;
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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