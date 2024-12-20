Acısı Yüzünden Okundu: Bir Türk Gezgin Tayland'ın Meşhur Boyun Uzatan Halkalarından Taktı

Her ülkenin kendine has bir güzellik algısı var. Bu algı, o ülkenin benzersiz güzellik standartlarını belirler. Ayrıca, bu standartlara uygun olarak belirli ritüeller de uygulanır. Bu ritüellerin bazıları basit kremler, kokular, boyalarla sınırlı olsa da bazı akılalmaz uygulamalar da var. Tayland'da uzun boyna sahip olmak isteyen kadınların boyunlarına taktığı uzun halkalar gibi.