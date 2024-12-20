onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Video
Acısı Yüzünden Okundu: Bir Türk Gezgin Tayland'ın Meşhur Boyun Uzatan Halkalarından Taktı

Acısı Yüzünden Okundu: Bir Türk Gezgin Tayland'ın Meşhur Boyun Uzatan Halkalarından Taktı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
20.12.2024 - 16:24

İçerik Devam Ediyor

Her ülkenin kendine has bir güzellik algısı var. Bu algı, o ülkenin benzersiz güzellik standartlarını belirler. Ayrıca, bu standartlara uygun olarak belirli ritüeller de uygulanır. Bu ritüellerin bazıları basit kremler, kokular, boyalarla sınırlı olsa da bazı akılalmaz uygulamalar da var. Tayland'da uzun boyna sahip olmak isteyen kadınların boyunlarına taktığı uzun halkalar gibi.

Kaynak: https://www.instagram.com/reel/DDh-v7...
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

'seymayolda' isimli Türk gezgin, Tayland'da bu halkalardan takmayı denedi.

'seymayolda' isimli Türk gezgin, Tayland'da bu halkalardan takmayı denedi.

Sadece birkaç saniyeliğine bile oldukça acı çektiği görülen kadın, bu uygulamanın nasıl tehlikeli olduğunu da ortaya koydu.

Sadece birkaç saniyeliğine bile oldukça acı çektiği görülen kadın, bu uygulamanın nasıl tehlikeli olduğunu da ortaya koydu.

İşte o video;

👇

👇

👇

👇
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

👇

👇

👇

👇

👇

👇

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu videolar da ilginizi çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın