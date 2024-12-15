Yine Dünyaları Yediler: İstanbul'u Gezen Bir Turistin "20 Dolar ile Bir Gün" Videosu

TL'nin döviz karşısındaki değer kaybı en çok gurbetçilere ve turistlere yaradı bildiğiniz üzere. Türkiye ucuz tatilin adresi haline geldi. Özellikle yaz döneminde, ülkemize çok sayıda yabancı turist giriş yaptı. Hatta Türkiye'de küçük paralarla bir gün geçirme videolarını bir akıma dönüştürdüler. Bu akımlar elbette izlerken sinirlerimizi altüst etti.