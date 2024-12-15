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Yine Dünyaları Yediler: İstanbul'u Gezen Bir Turistin "20 Dolar ile Bir Gün" Videosu

Yine Dünyaları Yediler: İstanbul'u Gezen Bir Turistin "20 Dolar ile Bir Gün" Videosu

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
15.12.2024 - 14:29

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TL'nin döviz karşısındaki değer kaybı en çok gurbetçilere ve turistlere yaradı bildiğiniz üzere. Türkiye ucuz tatilin adresi haline geldi. Özellikle yaz döneminde, ülkemize çok sayıda yabancı turist giriş yaptı. Hatta Türkiye'de küçük paralarla bir gün geçirme videolarını bir akıma dönüştürdüler. Bu akımlar elbette izlerken sinirlerimizi altüst etti.

Kaynak: https://www.tiktok.com/@3laamoussa_tr...
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Yine bir turist, 20 dolarla İstanbul'da geçirdiği bir günü paylaştı.

Yine bir turist, 20 dolarla İstanbul'da geçirdiği bir günü paylaştı.

Sabahtan akşama kadar dünyaları yiyen turistin o videosu sosyal medyada viral oldu.

Sabahtan akşama kadar dünyaları yiyen turistin o videosu sosyal medyada viral oldu.

İşte o video;

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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