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Gerçek Bir Meydan Okuma: Bir Kadın Vietnam'da Akan Trafikte Karşıya Geçmeye Çalıştığı Anları Paylaştı

Gerçek Bir Meydan Okuma: Bir Kadın Vietnam'da Akan Trafikte Karşıya Geçmeye Çalıştığı Anları Paylaştı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
14.12.2024 - 18:05

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Trafik kurallarının yaşamsal bir önemi var. Her bir ülkenin, kendine özgü ve benzersiz trafik düzenlemeleri ve yönetmelikleri mevcut. Bu kurallar, hem sürücülerin hem de yayaların güvenliği için büyük bir öneme sahip. Bu nedenle, trafik kurallarına uymak ve bu kuralları bilmek, her bireyin sorumluluğu altında. Fakat bazı ülkelerde bu kurallar, pek de önemsenmeyebiliyor.

Kaynak: https://www.instagram.com/reel/DDhhcr...
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Bir kadın Vietnam'da akan trafikte karşıdan karşıya geçmeye çalıştığı anları paylaştı.

Bir kadın Vietnam'da akan trafikte karşıdan karşıya geçmeye çalıştığı anları paylaştı.

Kadının defalarca felaketin eşiğinden döndüğü o anlar izleyenlerin de yüreklerini ağızlarına getirdi.

Kadının defalarca felaketin eşiğinden döndüğü o anlar izleyenlerin de yüreklerini ağızlarına getirdi.

İşte o anlar;

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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