Yamaç Paraşütü Yapan Bir Kadın Manzarayı Seyrederken Bir Anda Midesi Bulanınca Zor Anlar Yaşadı

Yamaç paraşütü, adrenalin tutkunlarının vazgeçilmez sporlarından biri. Gökyüzüne meydan okuyan bu spor, doğanın kalbine dokunmanızı da sağlıyor. Yükseklerden süzülürken, kuşların perspektifinden dünyayı izlemek, tarif edilemez bir duygu. Artık yamaç paraşütü ülkemizde pek çok noktada gerçekleştirilebiliyor. Biz de yamaç paraşütü sırasında yaşanan ilginç anlara daha sık rastlıyoruz.