Yamaç Paraşütü Yapan Bir Kadın Manzarayı Seyrederken Bir Anda Midesi Bulanınca Zor Anlar Yaşadı

Kaynak: https://www.instagram.com/reel/DByIvj...
Yamaç paraşütü, adrenalin tutkunlarının vazgeçilmez sporlarından biri. Gökyüzüne meydan okuyan bu spor, doğanın kalbine dokunmanızı da sağlıyor. Yükseklerden süzülürken, kuşların perspektifinden dünyayı izlemek, tarif edilemez bir duygu. Artık yamaç paraşütü ülkemizde pek çok noktada gerçekleştirilebiliyor. Biz de yamaç paraşütü sırasında yaşanan ilginç anlara daha sık rastlıyoruz.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Bir kadın zirvede manzaranın tadını çıkarırken bir anda midesi bulanınca zor anlar yaşadı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Viral olan o anlara güldüren yorumlar da geldi.
İşte o anlar;
👇
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇
👇
👇
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın