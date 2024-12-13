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Yamaç Paraşütü Yapan Bir Kadın Manzarayı Seyrederken Bir Anda Midesi Bulanınca Zor Anlar Yaşadı

Yamaç Paraşütü Yapan Bir Kadın Manzarayı Seyrederken Bir Anda Midesi Bulanınca Zor Anlar Yaşadı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
13.12.2024 - 20:31

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Yamaç paraşütü, adrenalin tutkunlarının vazgeçilmez sporlarından biri. Gökyüzüne meydan okuyan bu spor, doğanın kalbine dokunmanızı da sağlıyor. Yükseklerden süzülürken, kuşların perspektifinden dünyayı izlemek, tarif edilemez bir duygu. Artık yamaç paraşütü ülkemizde pek çok noktada gerçekleştirilebiliyor. Biz de yamaç paraşütü sırasında yaşanan ilginç anlara daha sık rastlıyoruz.

Kaynak: https://www.instagram.com/reel/DByIvj...
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Bir kadın zirvede manzaranın tadını çıkarırken bir anda midesi bulanınca zor anlar yaşadı.

Bir kadın zirvede manzaranın tadını çıkarırken bir anda midesi bulanınca zor anlar yaşadı.

Viral olan o anlara güldüren yorumlar da geldi.

Viral olan o anlara güldüren yorumlar da geldi.

İşte o anlar;

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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