Yurt Dışında Çok Konuşulan Tesla'nın Hayaletleri Algıladığı İddiasını Bir Türk Kullanıcı da Denedi

Kaynak: https://www.instagram.com/reel/DC_44O...
Elon Musk, son yıllarda teknoloji ve inovasyon dünyasının öncü isimlerinden biri olarak karşımıza çıkıyor. Bu alandaki çalışmaları ve vizyoner bakış açısı ile tanınan Musk, özellikle Tesla markasıyla otomobil sektöründe devrim niteliğinde adımlar atıyor. Tesla araçlar son dönemde sosyal medyada ilginç bir konuyla adından söz ettiriliyor. Tesla araçlarıyla mezarlıktan geçen kullanıcılar, Tesla'nın etrafta hiç kimse olmadığı halde insan algıladığını farketti. Kısa sürede viral olan bu olay pek çok kişi tarafından denendi.
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Karina Ünal isimli bir kullanıcı da bu iddiaların doğru olup olmadığını merak etti ve o da mezarlığa giderek bir test yaptı.
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Gerçekten aracın etrafta insan algıladığını farkeden Ünal oldukça gerildi.
İşte o video;
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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