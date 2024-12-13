Yurt Dışında Çok Konuşulan Tesla'nın Hayaletleri Algıladığı İddiasını Bir Türk Kullanıcı da Denedi

Elon Musk, son yıllarda teknoloji ve inovasyon dünyasının öncü isimlerinden biri olarak karşımıza çıkıyor. Bu alandaki çalışmaları ve vizyoner bakış açısı ile tanınan Musk, özellikle Tesla markasıyla otomobil sektöründe devrim niteliğinde adımlar atıyor. Tesla araçlar son dönemde sosyal medyada ilginç bir konuyla adından söz ettiriliyor. Tesla araçlarıyla mezarlıktan geçen kullanıcılar, Tesla'nın etrafta hiç kimse olmadığı halde insan algıladığını farketti. Kısa sürede viral olan bu olay pek çok kişi tarafından denendi.