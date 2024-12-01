Instagram vs. Gerçek Hayat: Bir Kadın Sosyal Medyada Paylaştığı Fotoğrafın Gerçek Hallerini Paylaştı

Sosyal medya, genellikle gerçekliğin aksine, çoğu zaman bir yanılsamadan ibaret bir dünya. Gerçek hayatın karmaşasından uzak, mükemmel görünen yaşamların sergilendiği bu platformlar, aslında çoğunlukla sahte bir evren. Her ne kadar gerçek hayatın bir yansıması gibi görünse de, sosyal medya, genellikle yüzlerce filtre ve düzenlemenin ardından oluşturulan, gerçeklikten uzak görüntülerle dolu. Bu özellikle gençlerde psikolojik sorunlara yol açabiliyor. Özellikle kendilerini fiziksel olarak beğenmeyen gençler kendilerini sosyal hayattan soyutlayabiliyor.