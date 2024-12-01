Instagram vs. Gerçek Hayat: Bir Kadın Sosyal Medyada Paylaştığı Fotoğrafın Gerçek Hallerini Paylaştı

Kaynak: https://www.instagram.com/reel/DC2sxc...
Sosyal medya, genellikle gerçekliğin aksine, çoğu zaman bir yanılsamadan ibaret bir dünya. Gerçek hayatın karmaşasından uzak, mükemmel görünen yaşamların sergilendiği bu platformlar, aslında çoğunlukla sahte bir evren. Her ne kadar gerçek hayatın bir yansıması gibi görünse de, sosyal medya, genellikle yüzlerce filtre ve düzenlemenin ardından oluşturulan, gerçeklikten uzak görüntülerle dolu. Bu özellikle gençlerde psikolojik sorunlara yol açabiliyor. Özellikle kendilerini fiziksel olarak beğenmeyen gençler kendilerini sosyal hayattan soyutlayabiliyor.
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Bir kadın, sosyal medyada paylaşılan fotoğrafların ne kadar sahte olduğunu göstermek için bir karşılaştırma yaptı.
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Fotoğraflarının orijinal haliyle düzenlenmiş hallerini bir araya getiren kadın, bu sahte dünyayı net bir şekilde gözler önüne serdi.
İşte o video;
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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