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Gerçek Hayatta Red Flag-Green Flag: İki Arkadaş Katıldıkları Bir Partide Birbirlerini Bayraklarla Uyardı

Gerçek Hayatta Red Flag-Green Flag: İki Arkadaş Katıldıkları Bir Partide Birbirlerini Bayraklarla Uyardı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
30.11.2024 - 22:15

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Son zamanlarda, ilişkiler hakkında çeşitli kavramlarla karşılaşıyoruz. Bu terimler, özellikle romantik ilişkilerin dinamiklerini ve karmaşıklığını anlamamızı sağlayan yeni bir dil oluşturuyor. Lovebombing, Gaslighting, Ghosting gibi kavramlar ilk bakışta yabancı gelse de aslında hepsini daha önce yaşadığımızı fark ediyoruz. Farklı ilişki türlerini tanımlayan bu yeni kavramlar, insanların birbirleriyle olan etkileşimlerini daha iyi anlamamıza yardımcı oluyor. Bu yeni kavramlardan biri de Red Flag ve Green Flag. İnsanların küçük davranışlarından o kişi hakkında edinebileceğimiz iyi ya da kötü izlenimleri tanımlayan bu iki kavram da pek çok kişinin aydınlanmasına sebep olabiliyor.

Kaynak: https://www.instagram.com/p/C-I0W7BSWj1/
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Bir partiye katılan iki arkadaş, sohbet ettikleri erkeklerin davranışlarına göre Yeşil Bayrak ya da Kırmızı Bayrak sallayarak birbirlerine işaret verdi.

Bir partiye katılan iki arkadaş, sohbet ettikleri erkeklerin davranışlarına göre Yeşil Bayrak ya da Kırmızı Bayrak sallayarak birbirlerine işaret verdi.

Bu hareketleri kimileri tarafından eğlenceli bulunurken kimileri ise eleştirdi.

Bu hareketleri kimileri tarafından eğlenceli bulunurken kimileri ise eleştirdi.

İşte o parti;

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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