Gerçek Hayatta Red Flag-Green Flag: İki Arkadaş Katıldıkları Bir Partide Birbirlerini Bayraklarla Uyardı

Son zamanlarda, ilişkiler hakkında çeşitli kavramlarla karşılaşıyoruz. Bu terimler, özellikle romantik ilişkilerin dinamiklerini ve karmaşıklığını anlamamızı sağlayan yeni bir dil oluşturuyor. Lovebombing, Gaslighting, Ghosting gibi kavramlar ilk bakışta yabancı gelse de aslında hepsini daha önce yaşadığımızı fark ediyoruz. Farklı ilişki türlerini tanımlayan bu yeni kavramlar, insanların birbirleriyle olan etkileşimlerini daha iyi anlamamıza yardımcı oluyor. Bu yeni kavramlardan biri de Red Flag ve Green Flag. İnsanların küçük davranışlarından o kişi hakkında edinebileceğimiz iyi ya da kötü izlenimleri tanımlayan bu iki kavram da pek çok kişinin aydınlanmasına sebep olabiliyor.