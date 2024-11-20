Paris'in Meşhur Aşk Kilitlerine Kendisi de Bir Kilit Ekleyen Çift Yıllar Sonra Aynı Yere Çocuklarıyla Gitti

Paris'in meşhur aşk kilitlerini mutlaka biliyorsunuzdur. Bu kilitler, aşıkların kalplerini ve sözlerini sonsuza dek mühürlemek için kullanılıyor ve bu köprülere kilit asanların sonsuza dek birlikte olacağına inanılıyor. Paris, aşkın başkenti olarak biliniyor ve bu kilitler de bu ünvanı pekiştiriyor. Aşıklar, adlarını ya da baş harflerini bir kilit üzerine yazıyor ve kilidi köprüye asıyorlar. Sonrasında anahtar nehre atılıyor. Bu ritüel, aşklarının ebedi olduğunu simgeliyor.