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Paris'in Meşhur Aşk Kilitlerine Kendisi de Bir Kilit Ekleyen Çift Yıllar Sonra Aynı Yere Çocuklarıyla Gitti

Paris'in Meşhur Aşk Kilitlerine Kendisi de Bir Kilit Ekleyen Çift Yıllar Sonra Aynı Yere Çocuklarıyla Gitti

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
20.11.2024 - 22:13

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Paris'in meşhur aşk kilitlerini mutlaka biliyorsunuzdur. Bu kilitler, aşıkların kalplerini ve sözlerini sonsuza dek mühürlemek için kullanılıyor ve bu köprülere kilit asanların sonsuza dek birlikte olacağına inanılıyor. Paris, aşkın başkenti olarak biliniyor ve bu kilitler de bu ünvanı pekiştiriyor. Aşıklar, adlarını ya da baş harflerini bir kilit üzerine yazıyor ve kilidi köprüye asıyorlar. Sonrasında anahtar nehre atılıyor. Bu ritüel, aşklarının ebedi olduğunu simgeliyor.

Kaynak: https://www.tiktok.com/@dilaratorunog...
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2013 yılında Paris'in meşhur köprüsüne isimlerinin yazdığı bir kilit asan çift, 11 yıl sonra aynı yere çocuklarıyla gittiği anları paylaştı.

2013 yılında Paris'in meşhur köprüsüne isimlerinin yazdığı bir kilit asan çift, 11 yıl sonra aynı yere çocuklarıyla gittiği anları paylaştı.

İzleyenleri duygulandıran o anlara "Manifest gibi manifest" yorumları yapıldı.

İzleyenleri duygulandıran o anlara "Manifest gibi manifest" yorumları yapıldı.

İşte o video;

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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