Ülkemizi Ziyaret Eden Hollandalı Bir Turist “Sadece Türkiye'de Anlamlı Olan Şeyler”i Paylaştı

Türkiye, her mevsim farklı güzellikler sunan, turistlerin ilgisini çeken bir destinasyon. Baharın uyanışı, yazın sıcak kıyıları, sonbaharın renk cümbüşü ve kışın beyaz örtüsü ile Türkiye, ziyaretçilerine yıl boyunca farklı deneyimler yaşatıyor. Her mevsimde farklı bir yüzü olan bu eşsiz ülke, turistlerin dört mevsim uğrak noktası olmayı başarıyor. Ülkemizin kendine has alışkanlıkları ve kültürü de ülkemizi ziyaret eden turistlerin ilgisini çekiyor. Hatta pek çoğu büyük bir şaşkınlık da yaşatabiliyor.