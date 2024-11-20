Ülkemizi Ziyaret Eden Hollandalı Bir Turist “Sadece Türkiye'de Anlamlı Olan Şeyler”i Paylaştı

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Kaynak: https://www.instagram.com/reel/DCi7FX...
Türkiye, her mevsim farklı güzellikler sunan, turistlerin ilgisini çeken bir destinasyon. Baharın uyanışı, yazın sıcak kıyıları, sonbaharın renk cümbüşü ve kışın beyaz örtüsü ile Türkiye, ziyaretçilerine yıl boyunca farklı deneyimler yaşatıyor. Her mevsimde farklı bir yüzü olan bu eşsiz ülke, turistlerin dört mevsim uğrak noktası olmayı başarıyor. Ülkemizin kendine has alışkanlıkları ve kültürü de ülkemizi ziyaret eden turistlerin ilgisini çekiyor. Hatta pek çoğu büyük bir şaşkınlık da yaşatabiliyor.
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Hollandalı bir turist sadece Türkiye'de görebileceğiniz şeyleri paylaştı.
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Alaturka tuvaletten, otobüste dağıtılan yiyeceklere kadar pek çok detayın paylaşıldığı videoda başrol yine kedilerdi.
İşte o video;
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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