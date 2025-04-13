Dikkati Sayesinde Canını Kurtardı: Konya’da Taksici Gasp Girişimini Biber Gazıyla Önledi

Kaynak: https://www.iha.com.tr/konya-haberler...
Konya’nın Meram ilçesinde müşteri gibi taksiye binen bir kişi, silahlı gasp girişiminde bulundu. Şüpheli, taksicinin biber gazıyla karşılık vermesi üzerine kaçarken, yaşananlar araç içi kamerasına saniye saniye yansıdı.
Olay, Meram ilçesine bağlı Yaylapınar Mahallesi’nde meydana geldi.
(İHA)
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Veli Kurt adlı taksi şoförü, aracına müşteri gibi binen kimliği belirsiz bir kişiyi alarak yola çıktı.
Ancak sürücü, yanında bulundurduğu biber gazını kullanarak saldırgana müdahale etti.
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