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Dikkati Sayesinde Canını Kurtardı: Konya’da Taksici Gasp Girişimini Biber Gazıyla Önledi

Dikkati Sayesinde Canını Kurtardı: Konya’da Taksici Gasp Girişimini Biber Gazıyla Önledi

Elgiz Sarı
Elgiz Sarı - Onedio Üyesi
13.04.2025 - 19:54

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Konya’nın Meram ilçesinde müşteri gibi taksiye binen bir kişi, silahlı gasp girişiminde bulundu. Şüpheli, taksicinin biber gazıyla karşılık vermesi üzerine kaçarken, yaşananlar araç içi kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, Meram ilçesine bağlı Yaylapınar Mahallesi’nde meydana geldi.

(İHA)

Kaynak: https://www.iha.com.tr/konya-haberler...
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O anları buradan izleyebilirsiniz:

Veli Kurt adlı taksi şoförü, aracına müşteri gibi binen kimliği belirsiz bir kişiyi alarak yola çıktı.

Veli Kurt adlı taksi şoförü, aracına müşteri gibi binen kimliği belirsiz bir kişiyi alarak yola çıktı.

Şüpheli, yol boyunca birkaç kez araçtan inip tekrar binerek dikkat çekici hareketlerde bulundu. Taksici Kurt, şahsın arka koltuğa geçmesiyle birlikte tedirgin oldu ve onu tekrar ön koltuğa çağırdı. O sırada araçtan inen şahıs, bir anda silahını çekerek Kurt’u tehdit etmeye çalıştı.

Ancak sürücü, yanında bulundurduğu biber gazını kullanarak saldırgana müdahale etti.

Ancak sürücü, yanında bulundurduğu biber gazını kullanarak saldırgana müdahale etti.

Gazdan etkilenen şüpheli olay yerinden kaçarak izini kaybettirdi. Yaşananlar araç içi kamerasına saniye saniye yansırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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Elgiz Sarı
Elgiz Sarı
Onedio Üyesi
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