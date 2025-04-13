Dikkati Sayesinde Canını Kurtardı: Konya’da Taksici Gasp Girişimini Biber Gazıyla Önledi

Şüpheli, yol boyunca birkaç kez araçtan inip tekrar binerek dikkat çekici hareketlerde bulundu. Taksici Kurt, şahsın arka koltuğa geçmesiyle birlikte tedirgin oldu ve onu tekrar ön koltuğa çağırdı. O sırada araçtan inen şahıs, bir anda silahını çekerek Kurt’u tehdit etmeye çalıştı.