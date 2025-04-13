Düzce'de Sokakta Bulunan 3 Yaşındaki Çocuk Taksiciler Sayesinde Ailesine Kavuştu

Düzce’de taksi durağında görevli şoförler, sokakta tek başına dolaşan 3 yaşındaki çocuğu fark etti. Üzerindeki kıyafetlerin çamurlu ve ıslak olduğunu gören taksiciler, küçük çocuğu hemen durağa getirdi.
Çocuğu ısıtıcıyla ısıtan, yemek alıp karnını doyuran duyarlı taksiciler, ardından yeni kıyafetler alarak çocuğu giydirdi.
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Durumu hemen polis ekiplerine bildiren esnaf, küçük çocuğun güvenli bir şekilde ailesine ulaştırılmasını sağladı.
Taksi şoförlerinden biri, o anları şöyle anlattı:
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