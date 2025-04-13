Düzce'de Sokakta Bulunan 3 Yaşındaki Çocuk Taksiciler Sayesinde Ailesine Kavuştu

“Sahipsiz ve kayıp olduğu belliydi. Arkadaşlarımız biraz takip etti, ailesi var mı diye baktılar. Bulamayınca durağa getirdik. Üstü başı perişandı. Yeni kıyafet aldık, karnını doyurduk, ısıttık. Sonra polis geldi ve hemen ailesini buldu.”