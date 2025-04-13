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Düzce'de Sokakta Bulunan 3 Yaşındaki Çocuk Taksiciler Sayesinde Ailesine Kavuştu

Düzce'de Sokakta Bulunan 3 Yaşındaki Çocuk Taksiciler Sayesinde Ailesine Kavuştu

Elgiz Sarı
Elgiz Sarı - Onedio Üyesi
13.04.2025 - 16:49 Son Güncelleme: 13.04.2025 - 16:52

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Düzce’de taksi durağında görevli şoförler, sokakta tek başına dolaşan 3 yaşındaki çocuğu fark etti. Üzerindeki kıyafetlerin çamurlu ve ıslak olduğunu gören taksiciler, küçük çocuğu hemen durağa getirdi.

Çocuğu ısıtıcıyla ısıtan, yemek alıp karnını doyuran duyarlı taksiciler, ardından yeni kıyafetler alarak çocuğu giydirdi.

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Videoyu buradan izleyebilirsiniz:

Durumu hemen polis ekiplerine bildiren esnaf, küçük çocuğun güvenli bir şekilde ailesine ulaştırılmasını sağladı.

Durumu hemen polis ekiplerine bildiren esnaf, küçük çocuğun güvenli bir şekilde ailesine ulaştırılmasını sağladı.

Taksi şoförlerinden biri, o anları şöyle anlattı:

Taksi şoförlerinden biri, o anları şöyle anlattı:

“Sahipsiz ve kayıp olduğu belliydi. Arkadaşlarımız biraz takip etti, ailesi var mı diye baktılar. Bulamayınca durağa getirdik. Üstü başı perişandı. Yeni kıyafet aldık, karnını doyurduk, ısıttık. Sonra polis geldi ve hemen ailesini buldu.”

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Elgiz Sarı
Elgiz Sarı
Onedio Üyesi
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