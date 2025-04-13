"Oğlumu Feminist Yetiştiriyorum" Diyen Pelin Batu Verdiği Örnekle Güldürdü: "Vursa Bile Yanağını Çevireceksin"

Feminist bir bakış açısıyla yetiştirdiği oğlu hakkında konuşan Pelin Batu, çocuğunun okulda yaşandığı bir olayı paylaştı. Sınıfta kimseye şiddet uygulamaması gerektiğini anlattığı sırada oğlu, bir kız çocuğunun sürekli kendisine vurduğunu söylemiş. Bunun üzerine daha karmaşık bir hal alan konuyu nasıl izah ettiğini anlatan Pelin Batu hem güldürdü hem de anne babalara bu konuda fikir verdi.