onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Video
"Oğlumu Feminist Yetiştiriyorum" Diyen Pelin Batu Verdiği Örnekle Güldürdü: "Vursa Bile Yanağını Çevireceksin"

"Oğlumu Feminist Yetiştiriyorum" Diyen Pelin Batu Verdiği Örnekle Güldürdü: "Vursa Bile Yanağını Çevireceksin"

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
13.04.2025 - 14:02

İçerik Devam Ediyor

Feminist bir bakış açısıyla yetiştirdiği oğlu hakkında konuşan Pelin Batu, çocuğunun okulda yaşandığı bir olayı paylaştı. Sınıfta kimseye şiddet uygulamaması gerektiğini anlattığı sırada oğlu, bir kız çocuğunun sürekli kendisine vurduğunu söylemiş. Bunun üzerine daha karmaşık bir hal alan konuyu nasıl izah ettiğini anlatan Pelin Batu hem güldürdü hem de anne babalara bu konuda fikir verdi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Buradan izleyebilirsiniz;

"Şiddet şiddeti doğurur" diyen Pelin Batu çocuğuna da durumu bu şekilde anlatmış.

"Şiddet şiddeti doğurur" diyen Pelin Batu çocuğuna da durumu bu şekilde anlatmış.

'O kız seni dövse bile yanağını çevireceksin, çünkü şiddet şiddeti doğurur.' diyen Batu'nun sözlerini kimileri çok beğense de mantıklı bulmayanlar da oldu.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu videolar da ilginizi çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
2
1
1
1
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın