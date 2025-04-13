"Oğlumu Feminist Yetiştiriyorum" Diyen Pelin Batu Verdiği Örnekle Güldürdü: "Vursa Bile Yanağını Çevireceksin"

Feminist bir bakış açısıyla yetiştirdiği oğlu hakkında konuşan Pelin Batu, çocuğunun okulda yaşandığı bir olayı paylaştı. Sınıfta kimseye şiddet uygulamaması gerektiğini anlattığı sırada oğlu, bir kız çocuğunun sürekli kendisine vurduğunu söylemiş. Bunun üzerine daha karmaşık bir hal alan konuyu nasıl izah ettiğini anlatan Pelin Batu hem güldürdü hem de anne babalara bu konuda fikir verdi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Buradan izleyebilirsiniz;
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
"Şiddet şiddeti doğurur" diyen Pelin Batu çocuğuna da durumu bu şekilde anlatmış.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın