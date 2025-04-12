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İlber Ortaylı Kendisinin "Muhalif Görünen ama Olmayanlar Listesi"ne Alınmasını Yorumladı

İlber Ortaylı Kendisinin "Muhalif Görünen ama Olmayanlar Listesi"ne Alınmasını Yorumladı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
12.04.2025 - 19:32 Son Güncelleme: 12.04.2025 - 20:25

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Ekrem İmamoğlu ile ilgili süreçte ülkenin önde gelen isimlerinin, yaşananlarla ilgili görüşleri merak konusu oldu. Onlardan biri de Prof. Dr. İlber Ortaylı'ydı. Ortaylı bu süreçte keskin yorumlarda bulunmadan düşüncelerini paylaştı. 

KAFA TV isimli Youtube kanalında 'Cahille Sohbeti Kestim' programında Candaş Tolga Işık kendisine, 'Muhalif görünen ama olmayanların listesi'ne dahil edilmesiyle ilgili yorumunu sordu. Ortaylı soruyu Çetin Altan’ın sözleriyle yorumladı.

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Ünlü tarihçi ve yazar İlber Ortaylı, Türkiye'nin en saygın akademisyenlerinden biri olarak kabul edilir.

Ünlü tarihçi ve yazar İlber Ortaylı, Türkiye'nin en saygın akademisyenlerinden biri olarak kabul edilir.

Kendine özgü yaklaşımı ve sıradışı yorumlarıyla tanınan Ortaylı, Türk ve dünya tarihine dair birçok konuda derinlemesine bilgiye sahiptir. Kendisi Yılmaz Özdil, İsmail Küçükkaya, Fatih Altaylı gibi isimlerin yer aldığı muhalif gibi görünüp muhalif olmayanlar listesine dahil edildi.

Soruyu Çetin Altan'ın sözleriyle yanıtlayan Ortaylı "Çetin Altan’ın enseyi karartan dediği takım vardı. Enseleri hiç aydınlanmaz. Bunlar sırf iktidarın değil muhalefettekilerin de muhalifidir." dedi.

Soruyu Çetin Altan'ın sözleriyle yanıtlayan Ortaylı "Çetin Altan’ın enseyi karartan dediği takım vardı. Enseleri hiç aydınlanmaz. Bunlar sırf iktidarın değil muhalefettekilerin de muhalifidir." dedi.

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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