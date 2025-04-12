İlber Ortaylı Kendisinin "Muhalif Görünen ama Olmayanlar Listesi"ne Alınmasını Yorumladı

Ekrem İmamoğlu ile ilgili süreçte ülkenin önde gelen isimlerinin, yaşananlarla ilgili görüşleri merak konusu oldu. Onlardan biri de Prof. Dr. İlber Ortaylı'ydı. Ortaylı bu süreçte keskin yorumlarda bulunmadan düşüncelerini paylaştı.

KAFA TV isimli Youtube kanalında 'Cahille Sohbeti Kestim' programında Candaş Tolga Işık kendisine, 'Muhalif görünen ama olmayanların listesi'ne dahil edilmesiyle ilgili yorumunu sordu. Ortaylı soruyu Çetin Altan’ın sözleriyle yorumladı.