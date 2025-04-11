Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş AKP'li Meclis Üyesine Yine Kendi Tarzıyla Cevap Verdi

Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş geçtiğimiz yerel seçimlerden bu yana en çok konuşulan belediye başkanlarından biri. Kendisi sakin ve yapıcı üslubu ile dikkat çekiyor. Dedetaş AKP'li bir meclis üyesinin hakaret ve iftira içeren sözlerine yine kendi üslubuyla yanıt verdi. O sözler sosyal medyada da gündem oldu.
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"Kendi hayaller dünyasından bir takım verilerle, iftira ve yalan ağırlıklı konuşmalar yapıyor." diyen Dedetaş, halkın bu tarz iftiralara yeterince cevap verdiğini söyledi.
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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