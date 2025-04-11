Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş AKP'li Meclis Üyesine Yine Kendi Tarzıyla Cevap Verdi

Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş geçtiğimiz yerel seçimlerden bu yana en çok konuşulan belediye başkanlarından biri. Kendisi sakin ve yapıcı üslubu ile dikkat çekiyor. Dedetaş AKP'li bir meclis üyesinin hakaret ve iftira içeren sözlerine yine kendi üslubuyla yanıt verdi. O sözler sosyal medyada da gündem oldu.