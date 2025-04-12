TOMA'nın Önünde Dans Ettiği Video Yayılınca Gözaltına Alınan Genç Yaşadıklarını Anlattı

Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınması ile başlayan Saraçhane eylemlerinde çok sayıda genç tutuklandı bildiğiniz üzere. Pek çoğu hakkında tahliye kararı verildi. Bu süreçte gençler yaşadıklarını dile getirdi.

Eylemlere TOMA'nın önünde dans ettiği video ile damga vuran genç, videonun yayılmasının ardından başına gelenleri anlattı. “Hakkımda CİMER ve 112’ye birçok ihbar yapılmış.' diyen genç, annesi Rus olduğu ve kendisi de Rusça bildiği için Rus ajanı olmakla suçlanmış.