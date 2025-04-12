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TOMA'nın Önünde Dans Ettiği Video Yayılınca Gözaltına Alınan Genç Yaşadıklarını Anlattı

TOMA'nın Önünde Dans Ettiği Video Yayılınca Gözaltına Alınan Genç Yaşadıklarını Anlattı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
12.04.2025 - 16:56

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Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınması ile başlayan Saraçhane eylemlerinde çok sayıda genç tutuklandı bildiğiniz üzere. Pek çoğu hakkında tahliye kararı verildi. Bu süreçte gençler yaşadıklarını dile getirdi. 

Eylemlere TOMA'nın önünde dans ettiği video ile damga vuran genç, videonun yayılmasının ardından başına gelenleri anlattı. “Hakkımda CİMER ve 112’ye birçok ihbar yapılmış.' diyen genç, annesi Rus olduğu ve kendisi de Rusça bildiği için Rus ajanı olmakla suçlanmış.

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Buradan izleyebilirsiniz;

Hukuksuz bir şey yapmadan, barışçıl bir şekilde protesto yapılabileceğini göstermek için dans etmeyi tercih ettiğini söyleyen genç "Tek amacım buydu" dedi.

Hukuksuz bir şey yapmadan, barışçıl bir şekilde protesto yapılabileceğini göstermek için dans etmeyi tercih ettiğini söyleyen genç "Tek amacım buydu" dedi.

Güney Kore'nin bir dönem tüm dünyada meşhur olan Gangnam Style dansını yapan genç, protestoların en dikkat çeken anlarından birini yaşatmıştı. 1 gün gözaltında kaldıktan sonra ifadesi alınan genç, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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