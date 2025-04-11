Gazzeli Bir Çocuk Gözyaşları İçinde "Lütfen Artık Savaşı Durdurun" Diye Feryat Etti

Çocuk, 'Bütün dünya bize yalan söylüyor. 'Ateşkes var' diyorlar ama yalan söylüyorlar' diyerek tüm dünyaya sesini duyurmak istedi.

Çocuğun bu isyanı, Gazze'deki saldırıların en acı yüzünü bir kez daha gözler önüne serdi.