Gazzeli Bir Çocuk Gözyaşları İçinde "Lütfen Artık Savaşı Durdurun" Diye Feryat Etti

İsrail ordusu, 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesi 18 Mart sabahı ihlal ederek Gazze Şeridi'ne yönelik şiddetli saldırılarına yeniden başlamıştı. Yeni hedefler arasında Gazze’deki okullar da yer alırken, saldırılarda ölü ve yaralı sayısı artarak durum daha da kötüleşti.
Sosyal medyada yayılan bir video ise yürekleri burkmuş durumda...
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Videoyu buradan izleyebilirsiniz:
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Gazze’deki küçük bir çocuk, gözyaşlarıyla "Lütfen artık savaşı durdurun" diyerek feryat etti.
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