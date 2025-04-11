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Gazzeli Bir Çocuk Gözyaşları İçinde "Lütfen Artık Savaşı Durdurun" Diye Feryat Etti

Gazzeli Bir Çocuk Gözyaşları İçinde "Lütfen Artık Savaşı Durdurun" Diye Feryat Etti

Elgiz Sarı
Elgiz Sarı - Onedio Üyesi
11.04.2025 - 13:41

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İsrail ordusu, 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesi 18 Mart sabahı ihlal ederek Gazze Şeridi'ne yönelik şiddetli saldırılarına yeniden başlamıştı. Yeni hedefler arasında Gazze’deki okullar da yer alırken, saldırılarda ölü ve yaralı sayısı artarak durum daha da kötüleşti.

Sosyal medyada yayılan bir video ise yürekleri burkmuş durumda...

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Videoyu buradan izleyebilirsiniz:

Gazze’deki küçük bir çocuk, gözyaşlarıyla "Lütfen artık savaşı durdurun" diyerek feryat etti.

Gazze’deki küçük bir çocuk, gözyaşlarıyla "Lütfen artık savaşı durdurun" diyerek feryat etti.

Çocuk, 'Bütün dünya bize yalan söylüyor. 'Ateşkes var' diyorlar ama yalan söylüyorlar' diyerek tüm dünyaya sesini duyurmak istedi. 

Çocuğun bu isyanı, Gazze'deki saldırıların en acı yüzünü bir kez daha gözler önüne serdi.

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Elgiz Sarı
Elgiz Sarı
Onedio Üyesi
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