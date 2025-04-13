CHP’nin Samsun Mitingine Koltuk Değneği ve Yürüteçle Katıldılar: Karadenizli Kadınların Sözleri Dikkat Çekti

Kaynak: https://ankahaber.net/haber/detay/chp...
CHP’nin “Millet İradesine Sahip Çıkıyor” sloganıyla Samsun Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlediği mitinge vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Yağmura rağmen alanı terk etmeyen kalabalık arasında koltuk değnekleri ve yürüteçleriyle gelen kadınlar dikkat çekti.
CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’na özgürlük ve erken seçim çağrısıyla başlattığı miting serisinin ilki olan Samsun buluşmasına Karadenizli kadınların sözleri damga vurdu.
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Mitinge yürüteciyle gelen yaşlı kadın, İmamoğlu'nun serbest bırakılmasını talep etti.
Kalçasında dört protez olduğunu söyleyen ve iki koltuk değneğiyle mitinge katılan Artvinli bir kadın ise şu ifadeleri kullandı:
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