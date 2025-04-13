CHP’nin Samsun Mitingine Koltuk Değneği ve Yürüteçle Katıldılar: Karadenizli Kadınların Sözleri Dikkat Çekti

“Biz Atatürk’ün askerleriyiz. İmamoğlu’nu çıkarsınlar, orada bekletmesinler. Haksızlık yapmasınlar. Karadenizliyiz, o bizim hemşerimiz. Onu Cumhurbaşkanı seçeceğiz. Çıksa da çıkmasa da Cumhurbaşkanı’dır”

Öte yandan CHP’nin mitinglerinin Türkiye’nin farklı illerinde devam etmesi bekleniyor.