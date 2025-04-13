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CHP’nin Samsun Mitingine Koltuk Değneği ve Yürüteçle Katıldılar: Karadenizli Kadınların Sözleri Dikkat Çekti

CHP’nin Samsun Mitingine Koltuk Değneği ve Yürüteçle Katıldılar: Karadenizli Kadınların Sözleri Dikkat Çekti

Elgiz Sarı
Elgiz Sarı - Onedio Üyesi
13.04.2025 - 19:18

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CHP’nin “Millet İradesine Sahip Çıkıyor” sloganıyla Samsun Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlediği mitinge vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Yağmura rağmen alanı terk etmeyen kalabalık arasında koltuk değnekleri ve yürüteçleriyle gelen kadınlar dikkat çekti.

CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’na özgürlük ve erken seçim çağrısıyla başlattığı miting serisinin ilki olan Samsun buluşmasına Karadenizli kadınların sözleri damga vurdu.

Kaynak: https://ankahaber.net/haber/detay/chp...
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Videoyu buradan izleyebilirsiniz:

Mitinge yürüteciyle gelen yaşlı kadın, İmamoğlu'nun serbest bırakılmasını talep etti.

Mitinge yürüteciyle gelen yaşlı kadın, İmamoğlu'nun serbest bırakılmasını talep etti.

'Allah'ım ona yardımcı olsun, Allah'ım onu ve halkı kurtarsın' dedi.

Kalçasında dört protez olduğunu söyleyen ve iki koltuk değneğiyle mitinge katılan Artvinli bir kadın ise şu ifadeleri kullandı:

Kalçasında dört protez olduğunu söyleyen ve iki koltuk değneğiyle mitinge katılan Artvinli bir kadın ise şu ifadeleri kullandı:

“Biz Atatürk’ün askerleriyiz. İmamoğlu’nu çıkarsınlar, orada bekletmesinler. Haksızlık yapmasınlar. Karadenizliyiz, o bizim hemşerimiz. Onu Cumhurbaşkanı seçeceğiz. Çıksa da çıkmasa da Cumhurbaşkanı’dır”

Öte yandan CHP’nin mitinglerinin Türkiye’nin farklı illerinde devam etmesi bekleniyor.

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Elgiz Sarı
Elgiz Sarı
Onedio Üyesi
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