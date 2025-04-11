Ekrem İmamoğlu'na Destek İçin Sandığa Giden Yaşlı Teyzenin Sözleri Gündem Oldu

“Oğlum yüreklisin, dur ayakta. Korkma. Halk var. 90 senedir uğraşıyorlar Cumhuriyet ile yıkamadılar, yine yıkamayacaklar”

Teyzenin bu sözleri birçok kişi tarafından paylaşılırken, Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasına tepkiler ülkenin dört bir yanında devam ediyor.