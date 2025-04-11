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Ekrem İmamoğlu'na Destek İçin Sandığa Giden Yaşlı Teyzenin Sözleri Gündem Oldu

Ekrem İmamoğlu'na Destek İçin Sandığa Giden Yaşlı Teyzenin Sözleri Gündem Oldu

Elgiz Sarı
Elgiz Sarı - Onedio Üyesi
11.04.2025 - 14:37

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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, 19 Mart 2025’te yolsuzluk ve terör suçlamalarıyla gözaltına alınmış ardından tutuklanmıştı. Ardından 23 Mart'ta CHP’nin düzenlediği cumhurbaşkanlığı ön seçiminde halk, İmamoğlu'na destek için sandığa gitmişti. 

Sandığa giden vatandaşlar arasında yer alan yaşlı bir teyzenin sözleri ortaya çıktı ve sosyal medyada gündem oldu.

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Sandığa giden yaşlı teyze, şu sözlerle İmamoğlu'na destek mesajı verdi:

Sandığa giden yaşlı teyze, şu sözlerle İmamoğlu'na destek mesajı verdi:

“Oğlum yüreklisin, dur ayakta. Korkma. Halk var. 90 senedir uğraşıyorlar Cumhuriyet ile yıkamadılar, yine yıkamayacaklar” 

Teyzenin bu sözleri birçok kişi tarafından paylaşılırken, Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasına tepkiler ülkenin dört bir yanında devam ediyor.

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Elgiz Sarı
Elgiz Sarı
Onedio Üyesi
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