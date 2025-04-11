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Saraçhane Eylemlerinde Tutuklanarak Cezaevine Gönderilen 59 Genç Tahliye Edildi

Saraçhane Eylemlerinde Tutuklanarak Cezaevine Gönderilen 59 Genç Tahliye Edildi

Kübra Köklü
Kübra Köklü - Gündem Editörü
11.04.2025 - 13:44

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 19 Mart'ta gözaltına alınmasıyla başlayan süreçte gözaltına alınan 59 genç daha tahliye edildi. Dün ise önce 102 kişi daha sonra da 28 kişi tahliye edildi.

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19 Mart'ta gözaltına alınan ve 23 Mart Pazar günü tutuklanan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Silivri Cezaevi'nde tutuluyor.

19 Mart'ta gözaltına alınan ve 23 Mart Pazar günü tutuklanan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Silivri Cezaevi'nde tutuluyor.

Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasıyla başlayan süreçte tutuklanan gençlerin duruşmaları görülmeye devam edildi.

Dün ise önce 102 kişi daha sonra da 28 kişi tahliye edildi.

Dün ise önce 102 kişi daha sonra da 28 kişi tahliye edildi.

Bugün de eylemlerde gözaltına alınarak tutuklanan 59 genç daha tahliye edildi.

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Kübra Köklü
Kübra Köklü
Gündem Editörü
2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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