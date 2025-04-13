13 Nisan'a Damgasını Vuran Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!
Son dakika magazin haberleri neler? Bugün yine magazin dünyasında hangi ünlü isimler çok konuşuldu?' gibi sorularınıza cevap olacak haberlerin hepsi için sizi içeriğe doğru alabiliriz...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1. Hafsanur Sancaktutan'dan Kubilay Aka'ya Doğum Günü Jesti!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
2. Danla Bilic, Yara İzini Sorgulayan Kullanıcıya Ayar Verdi
3. Peker Açıkalın'ın Son Hali Şoka Soktu!
4. Volkan ve Zeynep Demirel'in Kızlarının İsminin Sırrı Ortaya Çıktı
5. Sibel Can'ın İlk Kazandığı Parayla Yaptığı Harcama Kriz Geçirtti
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
6. Hayko Cepkin'in "Tayyipçi" Sloganı Atan Dinleyicisine Sözleri Dikkat Çekti
7. Eser Yenenler, Berfu Yenenler İçin Dövme Yaptırdı
8. Danla Bilic, Geç Kaldığı Tüm Kadın Çığlıkları İçin Özür Diledi
9. Ezhel, Hakaret Davalarından Kazandığı Tazminatı Bağışladı
10. Hazar Ergüçlü'nün Ex Aşkı, Yeni Aşkıyla Dudak Dudağa Yakalandı
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
Tüm içerikleri
Yorum Yazın