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13 Nisan'a Damgasını Vuran Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!

13 Nisan'a Damgasını Vuran Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
14.04.2025 - 00:57

Son dakika magazin haberleri neler? Bugün yine magazin dünyasında hangi ünlü isimler çok konuşuldu?' gibi sorularınıza cevap olacak haberlerin hepsi için sizi içeriğe doğru alabiliriz...

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1. Hafsanur Sancaktutan'dan Kubilay Aka'ya Doğum Günü Jesti!

1. Hafsanur Sancaktutan'dan Kubilay Aka'ya Doğum Günü Jesti!

'Ortalıkta adam kalmadı' dedikten kısacık bir süre sonra Kubilay Aka'yla aşk yaşamaya başlayan Hafsanur Sancaktutan, biricik sevgilisine doğum günü jestiyle dikkat çekti.

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2. Danla Bilic, Yara İzini Sorgulayan Kullanıcıya Ayar Verdi

2. Danla Bilic, Yara İzini Sorgulayan Kullanıcıya Ayar Verdi

Eski sevgilisi Berk Çetin tarafından darp ve taciz edildiğini açıklayan Danla Bilic, yara izini sorgulayan kullanıcıya kibar kibar ayar verdi.

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3. Peker Açıkalın'ın Son Hali Şoka Soktu!

3. Peker Açıkalın'ın Son Hali Şoka Soktu!

Avrupa Yakası'ndaki Gaffur rolüyle hafızalarımıza kazınan Peker Açıkalın, imaj değişikliğine gitti. Saçlarını kazıtıp, bıyık bırakan Açıkalın'ın son hali görenleri şoka soktu.

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4. Volkan ve Zeynep Demirel'in Kızlarının İsminin Sırrı Ortaya Çıktı

4. Volkan ve Zeynep Demirel'in Kızlarının İsminin Sırrı Ortaya Çıktı

Volkan ve Zeynep Demirel'in isim takıntısı olduğu öğrenildi. Bir programa katılan Zeynep Demirel, üç kızının da adının neden Y harfi ile başladığını ilk kez açıkladı.

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5. Sibel Can'ın İlk Kazandığı Parayla Yaptığı Harcama Kriz Geçirtti

5. Sibel Can'ın İlk Kazandığı Parayla Yaptığı Harcama Kriz Geçirtti

İbrahim Selim ile Bu Gece programına konuk olan Sibel Can, 'Kazandığınız ilk parayla ne almıştınız?' sorusuna verdiği cevapla gündeme oturdu. Sibel Can'ın cevabı resmen sinir krizi geçirtti.

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6. Hayko Cepkin'in "Tayyipçi" Sloganı Atan Dinleyicisine Sözleri Dikkat Çekti

6. Hayko Cepkin'in "Tayyipçi" Sloganı Atan Dinleyicisine Sözleri Dikkat Çekti

Son konserinde 'Zıplamayan Tayyipçi' sloganı atan seyircileri görünce sessiz kalamayan şarkıcı Hayko Cepkin, açıklamasıyla dikkat çekti.

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7. Eser Yenenler, Berfu Yenenler İçin Dövme Yaptırdı

7. Eser Yenenler, Berfu Yenenler İçin Dövme Yaptırdı

Berfu Yenenler'in 31. yaş doğum gününde adına ithafen hayatındaki ilk dövmesini yaptıran Eser Yenenler, 'tasarım' fikrini ChatGPT'den aldığını itiraf etti.

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8. Danla Bilic, Geç Kaldığı Tüm Kadın Çığlıkları İçin Özür Diledi

8. Danla Bilic, Geç Kaldığı Tüm Kadın Çığlıkları İçin Özür Diledi

Eski sevgilisi tarafından darp ve taciz edilen Danla Bilic, kendisini eleştirenlere hitaben bir özür metni yayınladı. Bugüne dek geç kaldığı, görmediği ve duymadığı tüm kadın çığlıkları için özür diledi.

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9. Ezhel, Hakaret Davalarından Kazandığı Tazminatı Bağışladı

9. Ezhel, Hakaret Davalarından Kazandığı Tazminatı Bağışladı

Bir süredir sosyal medya kullanıcılarının kendisine yönelttiği hakaretlere karşı aksiyon aldığını belirten Ezhel, davaları kazandı. Tazminatları ise hayır kurumuna bağışlayacağını açıkladı.

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10. Hazar Ergüçlü'nün Ex Aşkı, Yeni Aşkıyla Dudak Dudağa Yakalandı

10. Hazar Ergüçlü'nün Ex Aşkı, Yeni Aşkıyla Dudak Dudağa Yakalandı

Hazar Ergüçlü'nün eski sevgilisi yönetmen Onur Ünlü, ayrılıktan sonra sırra kadem basmıştı. Beyoğlu sokaklarında yeni aşkıyla görüntülenen Onur Ünlü, dudak dudağa yakalandı.

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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