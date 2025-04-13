Bir Zamanlar "Adam Kalmadı" Diyen Hafsanur Sancaktutan'dan Sevgilisi Kubilay Aka'ya Doğum Günü Jesti
Geçtiğimiz yıldan beri birlikte olan ve ilişkilerini istikrarlı şekilde sürdüren Hafsanur Sancaktutan ve Kubilay Aka aşklarını doludizgin yaşamaya devam ediyor. Genç oyuncu çiftten Sancaktutan, sevgilisi Kubilay Aka’nın 30. yaş gününü sosyal medyada yaptığı romantik paylaşımla kutladı.
Aşklarını zaman zaman göz önünde yaşayan çift, bu kez de doğum günü vesilesiyle gündem oldu. Sosyal medyada büyük ilgi gören paylaşımda, Sancaktutan “Güneş ışığım” diyerek duygularını dile getirdi.
Birlikte çekildikleri samimi kareleri de paylaşan güzel oyuncunun mesajı kısa sürede yoğun ilgi gördü.
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Günümüzün en çok konuşulan genç oyuncularından olduklarını söylesek, hiç de abartmış olmayız herhalde.
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Ancak o açıklamanın hemen ardından hayatına giren Kubilay Aka ile bambaşka bir aşk hikayesi başladı.
Son olarak çiftimiz doğum günü paylaşımıyla gündeme geldi. Kubilay Aka 30 yaşına bastı.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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