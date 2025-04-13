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Bir Zamanlar "Adam Kalmadı" Diyen Hafsanur Sancaktutan'dan Sevgilisi Kubilay Aka'ya Doğum Günü Jesti

Bir Zamanlar "Adam Kalmadı" Diyen Hafsanur Sancaktutan'dan Sevgilisi Kubilay Aka'ya Doğum Günü Jesti

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
13.04.2025 - 09:08

Geçtiğimiz yıldan beri birlikte olan ve ilişkilerini istikrarlı şekilde sürdüren Hafsanur Sancaktutan ve Kubilay Aka aşklarını doludizgin yaşamaya devam ediyor. Genç oyuncu çiftten Sancaktutan, sevgilisi Kubilay Aka’nın 30. yaş gününü sosyal medyada yaptığı romantik paylaşımla kutladı. 

Aşklarını zaman zaman göz önünde yaşayan çift, bu kez de doğum günü vesilesiyle gündem oldu. Sosyal medyada büyük ilgi gören paylaşımda, Sancaktutan “Güneş ışığım” diyerek duygularını dile getirdi. 

Birlikte çekildikleri samimi kareleri de paylaşan güzel oyuncunun mesajı kısa sürede yoğun ilgi gördü.

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Günümüzün en çok konuşulan genç oyuncularından olduklarını söylesek, hiç de abartmış olmayız herhalde.

Günümüzün en çok konuşulan genç oyuncularından olduklarını söylesek, hiç de abartmış olmayız herhalde.

Hem ekran başarıları hem de özel hayatlarıyla adından söz ettiren Hafsanur Sancaktutan ve Kubilay Aka çifti, bir kez daha magazin gündeminde. 

Son dönemlerde sadece rolleriyle değil, yaşadıkları inişli çıkışlı ama bir o kadar da tutkulu aşklarıyla da dikkat çeken ikili, ilişkilerini gözler önüne sermekten çekinmiyor.

Hafsanur Sancaktutan, Kubilay Aka ile tanışmadan önce verdiği bir röportajda “Etrafta adam kalmadı” demiş ve bu sözleri o dönem çok konuşulmuştu.

Ancak o açıklamanın hemen ardından hayatına giren Kubilay Aka ile bambaşka bir aşk hikayesi başladı.

Ancak o açıklamanın hemen ardından hayatına giren Kubilay Aka ile bambaşka bir aşk hikayesi başladı.

İlişkilerinde sosyal medya önemli bir yer tutarken, ikili sık sık birlikte çekilmiş aşk dolu karelerini paylaşmayı da ihmal etmiyor. Hatta Kubilay Aka’nın, sevgilisinin adını bir plajda kumlara yazdığı romantik jesti hala hafızalarda.

Geçtiğimiz ocak ayında ise çiftin ani ayrılığı magazin dünyasında adeta bomba etkisi yaratmıştı. Ancak bu ayrılık uzun sürmedi. Tam üç gün sonra birbirlerini yeniden sosyal medyada takip etmeye başlayan çift, barışmalarını da yine sosyal medya üzerinden ilan etmişti. 

Kubilay Aka, barışmanın ardından “Her çift gibi biz de tartıştık” sözleriyle süreci özetlemiş; Hafsanur Sancaktutan ise kalp emojisiyle birlikte “mutlu çocuk” notunu düştüğü bir paylaşım yaparak aralarındaki buzların tamamen eridiğini göstermişti.

Son olarak çiftimiz doğum günü paylaşımıyla gündeme geldi. Kubilay Aka 30 yaşına bastı.

Son olarak çiftimiz doğum günü paylaşımıyla gündeme geldi. Kubilay Aka 30 yaşına bastı.

Sevgilisi Hafsanur Sancaktutan da bu özel günü romantik bir mesajla kutlamayı ihmal etmedi. Instagram hesabında 1,5 milyon takipçisi bulunan güzel oyuncu sevgilisiyle birlikte çekilmiş bir fotoğrafı paylaşarak, “Happy birthday my sunshine” (Doğum günün kutlu olsun güneş ışığım) notunu düştü. 

Aşkını bir kez daha cümle aleme ilan eden Sancaktutan’ın bu paylaşımı sosyal medyada büyük ilgi gördü.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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