Bir Zamanlar "Adam Kalmadı" Diyen Hafsanur Sancaktutan'dan Sevgilisi Kubilay Aka'ya Doğum Günü Jesti

Hem ekran başarıları hem de özel hayatlarıyla adından söz ettiren Hafsanur Sancaktutan ve Kubilay Aka çifti, bir kez daha magazin gündeminde.

Son dönemlerde sadece rolleriyle değil, yaşadıkları inişli çıkışlı ama bir o kadar da tutkulu aşklarıyla da dikkat çeken ikili, ilişkilerini gözler önüne sermekten çekinmiyor.

Hafsanur Sancaktutan, Kubilay Aka ile tanışmadan önce verdiği bir röportajda “Etrafta adam kalmadı” demiş ve bu sözleri o dönem çok konuşulmuştu.