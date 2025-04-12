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"Zalim" Şarkısının Klibi Çekilmeden Önce Kadın Sanılan Yalın'ın Yaşadığı İlginç Olayı Anlatıyoruz!

"Zalim" Şarkısının Klibi Çekilmeden Önce Kadın Sanılan Yalın'ın Yaşadığı İlginç Olayı Anlatıyoruz!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
12.04.2025 - 15:45

Yıllar önce “Zalim” şarkısıyla hayatımıza giren Yalın, hem müziğiyle hem de naifliğiyle gönüllerimizde taht kurmuştu. Ancak şarkının henüz klibi yayınlanmadan önce yaşadığı ilginç bir olay var ki, dinleyince hem gülecek hem de “vay be!” diyeceksiniz. Taksici tarafından kadın sanılan Yalın’ın bu anısı, yıllar sonra hâlâ konuşulmaya devam ediyor. Gelin, bu komik ve ilginç anıya hep birlikte hatırlayalım...

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Yalın... Türk pop müziğinin en zarif, en duygulu, en naif seslerinden biri.

Yalın... Türk pop müziğinin en zarif, en duygulu, en naif seslerinden biri.

Sadece sesiyle değil; şarkılarındaki duygu yoğunluğuyla, gülüşüyle, sahnedeki samimiyetiyle, “aşık olma hali”nin müzikteki vücut bulmuş hali gibi bir şarkıcı... Şarkıları bir yandan bizi geçmişimize götürürken, bir yandan da “keşke biri bana böyle şarkı yazsa” dedirten cinsten.

Halbuki, Sensiz Olmaz, Küçücüğüm, Ben Bilmem, Meleklerin Sözü Var, Bir Bakmışsın, Her Şey Sensin, Ellerine Sağlık... Liste uzar gider. Her biri bir döneme damgasını vurmuş, her biri başka bir duygunun fon müziği olmuş, olmaya da devam eden parçalar.

Ama gelin biz şimdi biraz en başa, her şeyin başladığı o “Zalim” şarkısına gidelim. Hem şarkının ardındaki başarıya, hem de az bilinen ama bir o kadar komik bir anıyı masaya yatıralım!

Ama gelin biz şimdi biraz en başa, her şeyin başladığı o “Zalim” şarkısına gidelim. Hem şarkının ardındaki başarıya, hem de az bilinen ama bir o kadar komik bir anıyı masaya yatıralım!

Yıl 2004. Henüz kimse Yalın’ı tanımıyor. Yüzü bilinmeyen, ama sesiyle herkesin içini titreten bir ses çıkıyor karşımıza:

“Zalim, oyunbozan! Sen de bu büyü de yalan!”

İşte o an hepimizin içinden geçen ama kelimelere dökemediği o “kalp kırıklığı”, bu genç adamın şarkısıyla dile geliyor. Ve herkes, o acının bir tarafına “zalim” demeye başlıyor.

Yalın’ın ilk albümü 'Ellerine Sağlık', tam anlamıyla müzik dünyasına bomba gibi düşüyor.

Albümün çıkış şarkısı olan “Zalim”, daha ilk haftasında 200.000 gibi dev bir satış rakamına ulaşıyor.

İlk ay sonunda bu rakam 300.000’i buluyor.

Ve sadece 4 ay içinde, albüm 500.000 satış barajını aşıyor.

Yani bir çıkış albümünden çok daha fazlası oluyor, Ellerine Sağlık!

Ama işin en ilginç kısmı, bu şarkı çok dinlenmesine rağmen, henüz klibi yayınlanmadığı için kimse bu şarkıyı kimin söylediğini bilmiyor. Ve işte tam da burada, sahneye bir taksici çıkıyor…

Ama işin en ilginç kısmı, bu şarkı çok dinlenmesine rağmen, henüz klibi yayınlanmadığı için kimse bu şarkıyı kimin söylediğini bilmiyor. Ve işte tam da burada, sahneye bir taksici çıkıyor…

Bir gün Yalın, şarkı henüz yeni çıkmışken bir taksiye biniyor. Taksinin radyosunda o meşhur şarkısı çalıyor: Zalim.

Taksici gayet keyifli şekilde radyonun sesini biraz daha açıyor ve Yalın’a dönüp şöyle diyor:

“Çok seviyorum bu kızı ya!”

Evet... Gerçekten de olaylar böyle seyretmiş.

Neye uğradığını şaşıran Yalın o an soğuk terler dökmüş ve ne yapacağını bilemeyip hemen taksiden inmiş.

Klip henüz yayınlanmadığı ve kimse onun yüzünü tanımadığı için  sesi kadın sesi sanılmış! Yaşananların ardından da klibin çekim tarihleri öne çekilmiş zaten 😅

Bu tatlı anı, yıllar sonra dinleyiciler tarafından büyük bir tebessümle karşılanmaya devam ediyor... Yalın ise o günleri hâlâ gülerek hatırlıyor!

Gelin hikayeyi bir de Yalın'ın ağzından dinleyelim...

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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