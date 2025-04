"Zalim" Şarkısının Klibi Çekilmeden Önce Kadın Sanılan Yalın'ın Yaşadığı İlginç Olayı Anlatıyoruz!

Sadece sesiyle değil; şarkılarındaki duygu yoğunluğuyla, gülüşüyle, sahnedeki samimiyetiyle, “aşık olma hali”nin müzikteki vücut bulmuş hali gibi bir şarkıcı... Şarkıları bir yandan bizi geçmişimize götürürken, bir yandan da “keşke biri bana böyle şarkı yazsa” dedirten cinsten.

Halbuki, Sensiz Olmaz, Küçücüğüm, Ben Bilmem, Meleklerin Sözü Var, Bir Bakmışsın, Her Şey Sensin, Ellerine Sağlık... Liste uzar gider. Her biri bir döneme damgasını vurmuş, her biri başka bir duygunun fon müziği olmuş, olmaya da devam eden parçalar.