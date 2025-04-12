"Zalim" Şarkısının Klibi Çekilmeden Önce Kadın Sanılan Yalın'ın Yaşadığı İlginç Olayı Anlatıyoruz!
Yıllar önce “Zalim” şarkısıyla hayatımıza giren Yalın, hem müziğiyle hem de naifliğiyle gönüllerimizde taht kurmuştu. Ancak şarkının henüz klibi yayınlanmadan önce yaşadığı ilginç bir olay var ki, dinleyince hem gülecek hem de “vay be!” diyeceksiniz. Taksici tarafından kadın sanılan Yalın’ın bu anısı, yıllar sonra hâlâ konuşulmaya devam ediyor. Gelin, bu komik ve ilginç anıya hep birlikte hatırlayalım...
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Yalın... Türk pop müziğinin en zarif, en duygulu, en naif seslerinden biri.
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Ama gelin biz şimdi biraz en başa, her şeyin başladığı o “Zalim” şarkısına gidelim. Hem şarkının ardındaki başarıya, hem de az bilinen ama bir o kadar komik bir anıyı masaya yatıralım!
Ama işin en ilginç kısmı, bu şarkı çok dinlenmesine rağmen, henüz klibi yayınlanmadığı için kimse bu şarkıyı kimin söylediğini bilmiyor. Ve işte tam da burada, sahneye bir taksici çıkıyor…
Gelin hikayeyi bir de Yalın'ın ağzından dinleyelim...
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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