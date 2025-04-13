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Sırra Kadem Basmıştı: Hazar Ergüçlü'nün Ex Aşkı Yönetmen Onur Ünlü, Yeni Sevgilisiyle Dudak Dudağa Yakalandı!

Sırra Kadem Basmıştı: Hazar Ergüçlü'nün Ex Aşkı Yönetmen Onur Ünlü, Yeni Sevgilisiyle Dudak Dudağa Yakalandı!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
14.04.2025 - 00:28

2018 ve 2023 yılları arasında ünlü oyuncu Hazar Ergüçlü ile yaşadığı aşkla gündeme oturan yönetmen ve senarist Onur Ünlü, aylar sonra yeni sevgilisiyle görüntülendi. 

Magazin Burada muhabirlerine yakalanan Onur Ünlü, sevgilisinin dudağına yapıştığı anlarla dikkat çekti.

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Uzun bir süredir İnci Taneleri dizisindeki Dilber rolüyle konuştuğumuz Hazar Ergüçlü, uzun bir süre aşk hayatıyla gündemde kalmıştı hatırlarsanız.

Uzun bir süredir İnci Taneleri dizisindeki Dilber rolüyle konuştuğumuz Hazar Ergüçlü, uzun bir süre aşk hayatıyla gündemde kalmıştı hatırlarsanız.

2018 yılında yönetmen ve senarist Onur Ünlü ile ilişkiye başlayan Hazar Ergüçlü'nün aşkı herkese sürpriz olmuştu. Çiftin arasında 19 yaş olması dikkat çekerken, uzunca bir süre lince maruz kalmalarıyla sonuçlanmıştı.

Eleştiren herkese inat yıllar boyunca ilişkisine mutlu mesut devam eden Hazar Ergüçlü ve Onur Ünlü, 5 yıl süren ilişkiyi 2023 yılında noktalamıştı.

O günden sonra herkes kendi yoluna gitti, Hazar Ergüçlü'yle yaşadığı aşk sebebiyle öne çıkan Onur Ünlü de magazin manşetlerinden düştü.

O günden sonra herkes kendi yoluna gitti, Hazar Ergüçlü'yle yaşadığı aşk sebebiyle öne çıkan Onur Ünlü de magazin manşetlerinden düştü.

Ayrılıktan sonra konuyla ilgili konuşan Ergüçlü, “Tam rasyonel bir sebebi yok açıkçası… Yıpranma oldu 5 yıllık ama yani çok yakın arkadaşım tabii ki yani… Her şeyim, ailemden biri gibi Onur, o yüzden ayrıldık ama arkadaşlığımız devam ediyor.” açıklamasında bulunmuştu fakat 'arkadaş kalan' ikiliyi bir daha hiç bir arada görmedik. 

Ayrılıktan birkaç ay sonra Ergüçlü, paylaştığı bir gönderide DJ Artz ismiyle tanıdığımız Efe Çelik'le birlikte olduğunu duyurmuştu. Onur Ünlü'den ise ses seda yoktu. Ta ki geçtiğimiz saatlere kadar...

Magazin Burada muhabirleri tarafından Beyoğlu’nda bir sokak eğlencesinde görüntülenen Onur Ünlü, aylar sonra yeni sevgilisiyle dudak dudağa yakalandı.

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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