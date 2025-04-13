Sırra Kadem Basmıştı: Hazar Ergüçlü'nün Ex Aşkı Yönetmen Onur Ünlü, Yeni Sevgilisiyle Dudak Dudağa Yakalandı!

Ayrılıktan sonra konuyla ilgili konuşan Ergüçlü, “Tam rasyonel bir sebebi yok açıkçası… Yıpranma oldu 5 yıllık ama yani çok yakın arkadaşım tabii ki yani… Her şeyim, ailemden biri gibi Onur, o yüzden ayrıldık ama arkadaşlığımız devam ediyor.” açıklamasında bulunmuştu fakat 'arkadaş kalan' ikiliyi bir daha hiç bir arada görmedik.

Ayrılıktan birkaç ay sonra Ergüçlü, paylaştığı bir gönderide DJ Artz ismiyle tanıdığımız Efe Çelik'le birlikte olduğunu duyurmuştu. Onur Ünlü'den ise ses seda yoktu. Ta ki geçtiğimiz saatlere kadar...