Sırra Kadem Basmıştı: Hazar Ergüçlü'nün Ex Aşkı Yönetmen Onur Ünlü, Yeni Sevgilisiyle Dudak Dudağa Yakalandı!
2018 ve 2023 yılları arasında ünlü oyuncu Hazar Ergüçlü ile yaşadığı aşkla gündeme oturan yönetmen ve senarist Onur Ünlü, aylar sonra yeni sevgilisiyle görüntülendi.
Magazin Burada muhabirlerine yakalanan Onur Ünlü, sevgilisinin dudağına yapıştığı anlarla dikkat çekti.
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Uzun bir süredir İnci Taneleri dizisindeki Dilber rolüyle konuştuğumuz Hazar Ergüçlü, uzun bir süre aşk hayatıyla gündemde kalmıştı hatırlarsanız.
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O günden sonra herkes kendi yoluna gitti, Hazar Ergüçlü'yle yaşadığı aşk sebebiyle öne çıkan Onur Ünlü de magazin manşetlerinden düştü.
Magazin Burada muhabirleri tarafından Beyoğlu’nda bir sokak eğlencesinde görüntülenen Onur Ünlü, aylar sonra yeni sevgilisiyle dudak dudağa yakalandı.
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Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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