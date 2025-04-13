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Adeta Bir Film Yıldızı Gibi Etrafı Sarıldı: Hindistan’a Tatile Giden Türk Kadın Yoğun İlgiyle Karşılaştı

Adeta Bir Film Yıldızı Gibi Etrafı Sarıldı: Hindistan’a Tatile Giden Türk Kadın Yoğun İlgiyle Karşılaştı

Elgiz Sarı
Elgiz Sarı - Onedio Üyesi
13.04.2025 - 17:41

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Hindistan, eski gelenekleri, büyüleyici ritüelleri ve canlı kültürü ile dünya çapında ilgi çeken bir ülke. Her yıl sayısız ziyaretçiyi ağırlayan bu yer, bir Türk kadınının tatil deneyimiyle yeniden gündeme geldi. Hindistan halkının yoğun ilgisine maruz kalan kadın, yaşadığı deneyimi sosyal medyada takipçileriyle paylaştı ve ortaya çıkan görüntüler şaşkınlık yarattı.

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Videoyu buradan izleyebilirsiniz:

Gencinden yaşlısına birçok kişi, adeta bir film yıldızını görmüşçesine davranarak kadının çevresini sardı.

Gencinden yaşlısına birçok kişi, adeta bir film yıldızını görmüşçesine davranarak kadının çevresini sardı.

O anları sosyal medyaya paylaşan kadın, videoya “Beyaz tenliysen ve kendini ünlü hissetmek istiyorsan Hindistan’a gelmelisin” notunu ekledi.

Görüntülerde, Hindistanlı birçok vatandaşın genç kadına büyük ilgi gösterdiği ve onunla fotoğraf çektirmek için sıraya girdiği görüldü. Turistin yaşadığı bu sıra dışı anlar, kısa sürede viral oldu.

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Elgiz Sarı
Elgiz Sarı
Onedio Üyesi
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