Adeta Bir Film Yıldızı Gibi Etrafı Sarıldı: Hindistan’a Tatile Giden Türk Kadın Yoğun İlgiyle Karşılaştı

Hindistan, eski gelenekleri, büyüleyici ritüelleri ve canlı kültürü ile dünya çapında ilgi çeken bir ülke. Her yıl sayısız ziyaretçiyi ağırlayan bu yer, bir Türk kadınının tatil deneyimiyle yeniden gündeme geldi. Hindistan halkının yoğun ilgisine maruz kalan kadın, yaşadığı deneyimi sosyal medyada takipçileriyle paylaştı ve ortaya çıkan görüntüler şaşkınlık yarattı.
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Gencinden yaşlısına birçok kişi, adeta bir film yıldızını görmüşçesine davranarak kadının çevresini sardı.
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