Adeta Bir Film Yıldızı Gibi Etrafı Sarıldı: Hindistan’a Tatile Giden Türk Kadın Yoğun İlgiyle Karşılaştı

O anları sosyal medyaya paylaşan kadın, videoya “Beyaz tenliysen ve kendini ünlü hissetmek istiyorsan Hindistan’a gelmelisin” notunu ekledi.

Görüntülerde, Hindistanlı birçok vatandaşın genç kadına büyük ilgi gösterdiği ve onunla fotoğraf çektirmek için sıraya girdiği görüldü. Turistin yaşadığı bu sıra dışı anlar, kısa sürede viral oldu.