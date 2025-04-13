onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Video
Hindistan'da Yanan Binada Mahsur Kalan Aileyi Kurtaran 3 Kişinin Verdiği Mücadele Yürekleri Ağızlara Getirdi

Hindistan'da Yanan Binada Mahsur Kalan Aileyi Kurtaran 3 Kişinin Verdiği Mücadele Yürekleri Ağızlara Getirdi

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
13.04.2025 - 13:05

İçerik Devam Ediyor

Hindistan'da bir binanın üst katında yangın çıktı. Yangında bir aile mahsur kaldı. Binaya giren 3 gönüllü, aile üyelerini tek tek kurtardı. Küçük bir çocuğun da olduğu ailenin kurtarılma anları yürekleri ağızlara getirdi. O anlar, orada bulunan bir kişi tarafından anbean görüntülendi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Buradan izleyebilirsiniz;

Yangın felaketlerinde hızlı hareket etmek hayati önem taşır.

Yangın felaketlerinde hızlı hareket etmek hayati önem taşır.

Bu tür durumlar karşısında saniyelerin bile değerli olduğu unutulmamalıdır. İlk alevlerin görüldüğü andan itibaren, yangınla mücadelede etkin bir şekilde hareket etmek, olası zararları en aza indirgeyebilir. Bu nedenle, yangın anında hızlı ve etkin bir şekilde hareket etmek, hem can kayıplarını önlemek hem de maddi hasarı sınırlamak için kritik öneme sahiptir. Bu sebeple kurtarma esnasında tehlikeli olabilecek yöntemlere de başvurulabilir.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu videolar da ilginizi çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın