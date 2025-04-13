Hindistan'da Yanan Binada Mahsur Kalan Aileyi Kurtaran 3 Kişinin Verdiği Mücadele Yürekleri Ağızlara Getirdi

Bu tür durumlar karşısında saniyelerin bile değerli olduğu unutulmamalıdır. İlk alevlerin görüldüğü andan itibaren, yangınla mücadelede etkin bir şekilde hareket etmek, olası zararları en aza indirgeyebilir. Bu nedenle, yangın anında hızlı ve etkin bir şekilde hareket etmek, hem can kayıplarını önlemek hem de maddi hasarı sınırlamak için kritik öneme sahiptir. Bu sebeple kurtarma esnasında tehlikeli olabilecek yöntemlere de başvurulabilir.