İstabul'da Havadan Kaydedilen Bir Görüntü Hem Sınıf Farkını Hem Çarpık Kentleşmeyi Gözler Önüne Serdi

İstanbul, dünyanın en büyüleyici metropollerinden biri olarak kabul edilir. Ancak, yoğun nüfusu, bu eşsiz şehrin sunduğu yaşam kalitesini bazen karmaşık hale getirebiliyor. İstanbul'un kalabalığı, onun büyüsünü ve çekiciliğini azaltmamakla birlikte, günlük yaşamın bazı yönlerini zorlaştırabiliyor.

İstanbul'un Çamlıca'dan çekilen bir görüntüsü çarpık kentleşmeyi net bir şekilde gözler önüne serdi. Aynı zamanda sınıf farkını da ortaya koyan video olası İstanbul depremi üzerine düşündürdü.