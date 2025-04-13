İstabul'da Havadan Kaydedilen Bir Görüntü Hem Sınıf Farkını Hem Çarpık Kentleşmeyi Gözler Önüne Serdi

İstanbul, dünyanın en büyüleyici metropollerinden biri olarak kabul edilir. Ancak, yoğun nüfusu, bu eşsiz şehrin sunduğu yaşam kalitesini bazen karmaşık hale getirebiliyor. İstanbul'un kalabalığı, onun büyüsünü ve çekiciliğini azaltmamakla birlikte, günlük yaşamın bazı yönlerini zorlaştırabiliyor.
İstanbul'un Çamlıca'dan çekilen bir görüntüsü çarpık kentleşmeyi net bir şekilde gözler önüne serdi. Aynı zamanda sınıf farkını da ortaya koyan video olası İstanbul depremi üzerine düşündürdü.
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İstanbul, Türkiye'nin kalbi ve ruhu olarak kabul edilirken, aynı zamanda çarpık kentleşmenin de en belirgin örneklerinden birini sergiliyor.
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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Yazık güzelim şehiri ne hale getirdiler