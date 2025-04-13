Bir İngilizce Öğretmeni Kendisine "Siyaset Yapma" Diyen Takipçisine İngilizce Öğrenimi Üzerinden Cevap Verdi

Kaynak: https://www.instagram.com/reel/DIWyVJ...
Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının iptal edilmesi ve tutuklanması ile birlikte ülkemizde, özellikle sosyal medyada yeni bir dönem başladı diyebiliriz. Pek çok sanatçı ve influencer, duruma tepkisini yaptığı paylaşımlarla dile getiriyor. Bazıları ise bunu kendi içerik tarzıyla yapıyor.
Sosyal medyada İngilizce ile ilgili bilgiler ve ipuçları paylaşan Ayşe Eser, 'anladım' kelimesinin farklı kullanımlarını paylaştı. Videosunda ise gündemden örnekler verdi. Bunun üzerine bir takipçisinden 'siyaset yapma' mesajı alınca, günümüz Türkiye'sini 'İngilizce öğrenimi' üzerinden özetledi.
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Günümüzde İngilizce eğitimi, kaotik bir süreç haline geldi. İlkokuldan üniversiteye kadar süren eğitim sürecimiz boyunca İngilizce dersi almamıza rağmen, birçok kişi bu dilin hakimiyetini elde edemiyor.
Söz konusu videoyu buradan izleyebilirsiniz;
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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