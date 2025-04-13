Bir İngilizce Öğretmeni Kendisine "Siyaset Yapma" Diyen Takipçisine İngilizce Öğrenimi Üzerinden Cevap Verdi

Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının iptal edilmesi ve tutuklanması ile birlikte ülkemizde, özellikle sosyal medyada yeni bir dönem başladı diyebiliriz. Pek çok sanatçı ve influencer, duruma tepkisini yaptığı paylaşımlarla dile getiriyor. Bazıları ise bunu kendi içerik tarzıyla yapıyor.

Sosyal medyada İngilizce ile ilgili bilgiler ve ipuçları paylaşan Ayşe Eser, 'anladım' kelimesinin farklı kullanımlarını paylaştı. Videosunda ise gündemden örnekler verdi. Bunun üzerine bir takipçisinden 'siyaset yapma' mesajı alınca, günümüz Türkiye'sini 'İngilizce öğrenimi' üzerinden özetledi.