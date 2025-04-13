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Aybüke Pusat'ın Teşkilat'taki Son Sahnesinden Feyza Civelek'in Pembe Yorumuna TV Dünyasında Bugün Yaşananlar

Aybüke Pusat'ın Teşkilat'taki Son Sahnesinden Feyza Civelek'in Pembe Yorumuna TV Dünyasında Bugün Yaşananlar

survivor Teşkilat
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
14.04.2025 - 01:34

Televizyon ve dizi dünyasında yaşanan son dakika gelişmelerini ve olaylarını gün boyunca sizler için derledik. Yine temposu yoğun geçen bir gün oldu. Kaçıranlar için biz yine buradayız! 

13 Mart Pazar günü televizyon ekranlarında neler yaşandığını burada bulabilirsiniz!

Bakalım bugün neler yaşanmış?

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1. Aybüke Pusat, Teşkilat'a veda etti.

1. Aybüke Pusat, Teşkilat'a veda etti.

Boykot çağrısında bulunmasının ardından diziden çıkarılan Aybüke Pusat, 2 bölümde daha rol alacaktı. Pusat'ın rol aldığı son bölüm yayınlandı.

2. Detaylar:

3. PuCCa, Evrim Alasya'nın açıklamasını tiye aldı.

3. PuCCa, Evrim Alasya'nın açıklamasını tiye aldı.

Kızılcık Şerbeti'nde Sibel Taşçıoğlu'na veda etmediği için eleştirilen Evrim Alasya, sert bir açıklamada bulunmuştu. Fenomen ve yazar PuCCa Pınar Işık, Alasya'nın açıklamasını tiye aldı.

Detaylar:

4. Survivor'da Pınar, Asena'yı eledi.

4. Survivor'da Pınar, Asena'yı eledi.

Daha önce tartışan ve pek de iyi anlaşamayan ikiliden Pınar, düellolarda Asena'yı yendi ve Asena böylece elendi. Pınar'ın eşi Erhan Seçkin, Instagram hesabından imalı paylaşımlar yaptı.

Detaylar:

5. Feyza Civelek'in yorumu dikkatlerden kaçmadı.

5. Feyza Civelek'in yorumu dikkatlerden kaçmadı.

Sibel Taşçıoğlu'nun Kızılcık Şerbeti'nden ayrılma sebebinin Feyza Civelek'le anlaşmazlığı olduğu iddia edilmişti. Civelek, Taşçıoğlu hakkında bir habere yorum yaptı.

Detaylar:

6. Peker Açıkalın imaj değişikliğine gitti.

6. Peker Açıkalın imaj değişikliğine gitti.

Uzun zamandır herhangi bir projede yer almayan Peker Açıkalın, bambaşka bir imajla karşımıza çıktı. Saçlarını kazıtan Açıkalın yeni tarzıyla Cemil İpekçi'ye benzetildi.

Detaylar:

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7. Acun Ilıcalı, Survivor'da ilk kez gerçekleşecek ödülü açıkladı!

7. Acun Ilıcalı, Survivor'da ilk kez gerçekleşecek ödülü açıkladı!

Konseyde coşkulu anlar yaşandı. Acun Ilıcalı, konseyde yaptığı açıklamada ödülü kazanan yarışmacıların 24 saatliğine Türkiye'ye gelerek aileleriyle vakit geçireceğini açıkladı.

Detaylar:

8. Sibel Taşçıoğlu, Kızılcık Şerbeti'nden ayrılmasının ardından ilk kez kameralara konuştu.

8. Sibel Taşçıoğlu, Kızılcık Şerbeti'nden ayrılmasının ardından ilk kez kameralara konuştu.

Sette yapılan veda etkinliğinde daha önce konuşmasına rağmen ünlü oyuncu kameralar karşısında ilk kez konuştu. Oyuncunun açıklamaları manidar bulundu.

Detaylar:

9. Bir Zamanlar İstanbul'da bir ayrılık daha gerçekleşti.

9. Bir Zamanlar İstanbul'da bir ayrılık daha gerçekleşti.

Murat Daltaban'ın Bir Zamanlar İstanbul dizisinin kadrosundan çıkarılmasının ardından yeni bir açıklama daha yapıldı. Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Ümit Kantarcılar da dizi ekibine veda ediyor.

Detaylar:

10. Bekir Aksoy, Sibel Taşçıoğlu'nun ayrılığının ardından senariste göndermede bulundu.

10. Bekir Aksoy, Sibel Taşçıoğlu'nun ayrılığının ardından senariste göndermede bulundu.

Yasak Elma'da zehirlenerek öldürülen Bekir Aksoy, aynı senaristin Sibel Taşçıoğlu'na yazdığı benzer sonla ilgili göndermede bulundu. Onun paylaşımına Taşçıoğlu da tepkisiz kalmadı.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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