Mattia Ahmet Minguzzi'nin Annesi Yasemin Minguzzi Mahkeme Salonunda Yaşananları Anlattı

Arkadaşıyla gittiği pazarda uğradığı saldırı sonucu hayatını kaybeden 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin davasının ilk duruşması geçtiğimiz günlerde yapıldı. Sanıkların 18 yaş altında olmaları nedeniyle dava kapalı kapılar ardında gerçekleştirildi. Duruşma salonuna sadece Mattia Ahmet'in yakınlarının girişine izin verildi. Mattia Ahmet'in teyzesi, mahkeme salonunda sinir krizi geçirdi.
Anne Yasemin Minguzzi, katıldığı bir programda mahkeme salonunda yaşananları anlattı. Katillerin gözlerinin içine bakarak onları rahatsız etmek istediğini söyleyen Yasemin Minguzzi, sanıklardan birinin sürekli kendisine baktığını, diğerinin hiç bakamadığını anlattı.
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İtalyan şef Andrea Minguzzi ve çellist Yasemin Akıncılar'ın 15 yaşındaki oğlu Mattia Ahmet Minguzzi, İstanbul'un Kadıköy ilçesinde yer alan bir pazar yerinde trajik bir bıçak saldırısına maruz kalmış ve bu olay sonucunda hayatını kaybetmişti.
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