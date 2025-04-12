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Mattia Ahmet Minguzzi'nin Annesi Yasemin Minguzzi Mahkeme Salonunda Yaşananları Anlattı

Mattia Ahmet Minguzzi'nin Annesi Yasemin Minguzzi Mahkeme Salonunda Yaşananları Anlattı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
12.04.2025 - 22:19

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Arkadaşıyla gittiği pazarda uğradığı saldırı sonucu hayatını kaybeden 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin davasının ilk duruşması geçtiğimiz günlerde yapıldı. Sanıkların 18 yaş altında olmaları nedeniyle dava kapalı kapılar ardında gerçekleştirildi. Duruşma salonuna sadece Mattia Ahmet'in yakınlarının girişine izin verildi. Mattia Ahmet'in teyzesi, mahkeme salonunda sinir krizi geçirdi. 

Anne Yasemin Minguzzi, katıldığı bir programda mahkeme salonunda yaşananları anlattı. Katillerin gözlerinin içine bakarak onları rahatsız etmek istediğini söyleyen Yasemin Minguzzi, sanıklardan birinin sürekli kendisine baktığını, diğerinin hiç bakamadığını anlattı.

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Buradan izleyebilirsiniz;

İtalyan şef Andrea Minguzzi ve çellist Yasemin Akıncılar'ın 15 yaşındaki oğlu Mattia Ahmet Minguzzi, İstanbul'un Kadıköy ilçesinde yer alan bir pazar yerinde trajik bir bıçak saldırısına maruz kalmış ve bu olay sonucunda hayatını kaybetmişti.

İtalyan şef Andrea Minguzzi ve çellist Yasemin Akıncılar'ın 15 yaşındaki oğlu Mattia Ahmet Minguzzi, İstanbul'un Kadıköy ilçesinde yer alan bir pazar yerinde trajik bir bıçak saldırısına maruz kalmış ve bu olay sonucunda hayatını kaybetmişti.

Mattia Ahmet, arkadaşlarıyla birlikte kaykay ekipmanı almak amacıyla ziyaret ettiği bu pazarda, hiçbir olay olmaksızın saldırıya uğradı. Yaklaşık 2 hafta yoğun bakımda kalan Ahmet, yaşam mücadelesini kaybetti. 

Davanın görüldüğü adliye binasına, Türkiye'nin dört bir yanından insanlar, Minguzzi ailesine moral ve destek vermek amacıyla toplandı. Mahkeme öncesi Mattia Ahmet'in mezarının tahrip edildiği görüldü. Mezar, ekiplerce kısa sürede eski haline getirildi. 

Mahkeme ise 8 Mayıs tarihine ertelendi.

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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