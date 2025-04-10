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Mahkemenin Ardından Mezarlığa Giden Mattia Ahmet'in Anne ve Babası Mezarın Tahrip Edilmesi ile İlgili Konuştu

Mahkemenin Ardından Mezarlığa Giden Mattia Ahmet'in Anne ve Babası Mezarın Tahrip Edilmesi ile İlgili Konuştu

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
10.04.2025 - 19:29

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Uğradığı bir saldırı sonucu hayatını kaybeden 14 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin ilk davası bugün görüldü. Sanıkların 18 yaşından küçük olması sebebiyle dava kapalı bir şekilde gerçekleşti. Duruşma salonuna Mattia Ahmet'in yakınları girebildi. 

Davadan saatler önce Mattia Ahmet Minguzzi'nin mezarının tahrip edildiği öğrenildi. Acılı aile mahkemenin ardından soluğu mezarlıkta aldı. Mezar ekipler tarafından kısa sürede onarıldı. Anne Yasemin Minguzzi ve baba Andrea Minguzzi'ye yaşanan bu olay soruldu. Mahkeme salonunda sanıkların pişman olduklarını söylediklerini belirten anne Minguzzi pişman gibi görülmediklerini, mezarın bilinçli bir şekilde tahrip edildiğini söyledi.

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İtalyan aşçı Andrea Minguzzi ve çellist Yasemin Akıncılar'ın 14 yaşındaki oğulları Mattia Ahmet Minguzzi, Kadıköy'deki bir Salı Pazarı'nda bıçaklı bir saldırıya uğramıştı.

İtalyan aşçı Andrea Minguzzi ve çellist Yasemin Akıncılar'ın 14 yaşındaki oğulları Mattia Ahmet Minguzzi, Kadıköy'deki bir Salı Pazarı'nda bıçaklı bir saldırıya uğramıştı.

Bir süre yoğun bakımda kalan Mattia Ahmet, ne yazık ki hayatını kaybetmişti. Mattia Ahmet, arkadaşlarıyla birlikte kaykay ekipmanı satın almak için gittiği bu pazarda, hiçbir sebep yokken saldırıya uğradı. Bu olay tüm ülkenin yüreğini yaraladı. 

Mahkemenin görüleceği adliyeye Türkiye'nin dört bir yanından pek çok insan, aileye destek olmak için akın etti. Dava ise 8 Mayıs'a ertelendi.

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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