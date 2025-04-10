Mahkemenin Ardından Mezarlığa Giden Mattia Ahmet'in Anne ve Babası Mezarın Tahrip Edilmesi ile İlgili Konuştu

Bir süre yoğun bakımda kalan Mattia Ahmet, ne yazık ki hayatını kaybetmişti. Mattia Ahmet, arkadaşlarıyla birlikte kaykay ekipmanı satın almak için gittiği bu pazarda, hiçbir sebep yokken saldırıya uğradı. Bu olay tüm ülkenin yüreğini yaraladı.

Mahkemenin görüleceği adliyeye Türkiye'nin dört bir yanından pek çok insan, aileye destek olmak için akın etti. Dava ise 8 Mayıs'a ertelendi.