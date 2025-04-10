Mahkemenin Ardından Mezarlığa Giden Mattia Ahmet'in Anne ve Babası Mezarın Tahrip Edilmesi ile İlgili Konuştu

Uğradığı bir saldırı sonucu hayatını kaybeden 14 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin ilk davası bugün görüldü. Sanıkların 18 yaşından küçük olması sebebiyle dava kapalı bir şekilde gerçekleşti. Duruşma salonuna Mattia Ahmet'in yakınları girebildi.
Davadan saatler önce Mattia Ahmet Minguzzi'nin mezarının tahrip edildiği öğrenildi. Acılı aile mahkemenin ardından soluğu mezarlıkta aldı. Mezar ekipler tarafından kısa sürede onarıldı. Anne Yasemin Minguzzi ve baba Andrea Minguzzi'ye yaşanan bu olay soruldu. Mahkeme salonunda sanıkların pişman olduklarını söylediklerini belirten anne Minguzzi pişman gibi görülmediklerini, mezarın bilinçli bir şekilde tahrip edildiğini söyledi.
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İtalyan aşçı Andrea Minguzzi ve çellist Yasemin Akıncılar'ın 14 yaşındaki oğulları Mattia Ahmet Minguzzi, Kadıköy'deki bir Salı Pazarı'nda bıçaklı bir saldırıya uğramıştı.
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