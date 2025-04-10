Meğer 15 Yıl Önce Aynı Acıyı Yaşamış: Onur Tuna Ev Arkadaşının Acı Ölümünü İlk Kez Anlattı
Meğer 15 Yıl Önce Aynı Acıyı Yaşamış: Onur Tuna Ev Arkadaşının Acı Ölümünü İlk Kez Anlattı
Kadıköy’de bıçaklanarak hayatını kaybeden 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi’nin davası bugün Anadolu 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Duruşmaya ailesi, yakınları ve çok sayıda avukat katıldı. Adliye çevresi sabahın erken saatlerinden itibaren yoğun güvenlik önlemleriyle dolup taşarken, adliye önüne destek için gelenler arasında ünlü isimler de vardı. Onlardan biri de oyuncu Onur Tuna’ydı.
Duruşma sonrası kameraların karşısına geçen Tuna, yıllar önce yaşadığı büyük bir kaybı ilk kez basınla paylaştı. “Ahmet hepimizin evladıydı” diyerek yürek burkan açıklamalarda bulundu.
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Kadıköy’de geçtiğimiz Ocak ayında yaşanan korkunç olayın üzerinden aylar geçti ama acısı hala ilk günkü gibi taze.
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O isimlerden biri de oyuncu Onur Tuna’ydı.
Öte yandan duruşmada sanıkların savunmaları alınırken, mahkeme heyeti bazı eksik belgelerin tamamlanması için duruşmayı 8 Mayıs'a erteledi.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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