Meğer 15 Yıl Önce Aynı Acıyı Yaşamış: Onur Tuna Ev Arkadaşının Acı Ölümünü İlk Kez Anlattı

Henüz 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi, arkadaşlarıyla Kadıköy'de tarihi Salı Pazarı'ndayken iki kişi tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Cinayet, kamuoyunda büyük tepki toplarken, olayla ilgili açılan dava süreci ise bugün ilk kez başladı.

İstanbul Anadolu 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada sanıklar ilk kez hakim karşısına çıktı. Ahmet’in ailesi, yakın dostları ve avukatları salondaydı. Duruşma salonu dışında da yoğun bir kalabalık vardı. Ahmet’in ölümü sadece ailesini değil, toplumun her kesimini derinden etkiledi. Bu nedenle çok sayıda sanatçı davaya destek vermek için adliyeye geldi.