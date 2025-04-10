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Meğer 15 Yıl Önce Aynı Acıyı Yaşamış: Onur Tuna Ev Arkadaşının Acı Ölümünü İlk Kez Anlattı

Meğer 15 Yıl Önce Aynı Acıyı Yaşamış: Onur Tuna Ev Arkadaşının Acı Ölümünü İlk Kez Anlattı

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
10.04.2025 - 15:31

Kadıköy’de bıçaklanarak hayatını kaybeden 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi’nin davası bugün Anadolu 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Duruşmaya ailesi, yakınları ve çok sayıda avukat katıldı. Adliye çevresi sabahın erken saatlerinden itibaren yoğun güvenlik önlemleriyle dolup taşarken, adliye önüne destek için gelenler arasında ünlü isimler de vardı. Onlardan biri de oyuncu Onur Tuna’ydı. 

Duruşma sonrası kameraların karşısına geçen Tuna, yıllar önce yaşadığı büyük bir kaybı ilk kez basınla paylaştı. “Ahmet hepimizin evladıydı” diyerek yürek burkan açıklamalarda bulundu.

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Kadıköy’de geçtiğimiz Ocak ayında yaşanan korkunç olayın üzerinden aylar geçti ama acısı hala ilk günkü gibi taze.

Kadıköy’de geçtiğimiz Ocak ayında yaşanan korkunç olayın üzerinden aylar geçti ama acısı hala ilk günkü gibi taze.

Henüz 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi, arkadaşlarıyla Kadıköy'de tarihi Salı Pazarı'ndayken iki kişi tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Cinayet, kamuoyunda büyük tepki toplarken, olayla ilgili açılan dava süreci ise bugün ilk kez başladı.

İstanbul Anadolu 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada sanıklar ilk kez hakim karşısına çıktı. Ahmet’in ailesi, yakın dostları ve avukatları salondaydı. Duruşma salonu dışında da yoğun bir kalabalık vardı. Ahmet’in ölümü sadece ailesini değil, toplumun her kesimini derinden etkiledi. Bu nedenle çok sayıda sanatçı davaya destek vermek için adliyeye geldi.

Detaylardan bu içeriğimizde bahsetmiştik:

O isimlerden biri de oyuncu Onur Tuna’ydı.

O isimlerden biri de oyuncu Onur Tuna’ydı.

Sessizce adliyeye giren ve duruşmayı takip eden Tuna, çıkışta basın mensuplarının sorularını yanıtsız bırakmadı. Oyuncunun gözleri dolu dolu yaptığı açıklama ise adeta yürekleri dağladı.

“Öncelikle şiddet toplumuna hayır diyoruz. Gençler çok kıymetliler ve Ahmet bizim için, herkes için çok değerli bir Türk çocuğuydu. Hepimizin evladıydı.” diyerek söze başlayan Tuna, yıllardır kimseyle paylaşmadığı bir acısını da ilk kez açıkladı:

'Kendi adıma şunu söylemek isterim. Üniversitedeki ev arkadaşımı Ege Üniversitesi inşaat mühendisinden mezun olmuş. Bugün ilk defa söylüyorum. Tolgahan Aksuyu’yu bundan 15 yıl önce aynı şekilde iki kişinin bıçaklaması sonucu kaybettim. Üniversitedeki ev arkadaşımı. Üstünden 15 yıl geçti. Ailesinin gözlerindeki acı hala duruyor. Bunu yakından bilen bir insan olarak Ahmet'in ailesinin yanında olmak için buradayım.' 

Oyuncunun bu duygusal çıkışı, sosyal medyada da kısa sürede gündem oldu.

Öte yandan duruşmada sanıkların savunmaları alınırken, mahkeme heyeti bazı eksik belgelerin tamamlanması için duruşmayı 8 Mayıs'a erteledi.

Öte yandan duruşmada sanıkların savunmaları alınırken, mahkeme heyeti bazı eksik belgelerin tamamlanması için duruşmayı 8 Mayıs'a erteledi.

Ahmet’in ailesi ise adaletin yerini bulması için mücadelelerini sürdüreceklerini belirtti.

Bakalım bu dava nasıl sonuçlanacak… Bekleyip göreceğiz.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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