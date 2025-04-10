Ateş Püskürdüler: Ahmet Mattia Minguzzi'nin Mezarına Yapılan Çirkin Saldırıya Ünlülerden Peş Peşe Tepkiler
Ateş Püskürdüler: Ahmet Mattia Minguzzi'nin Mezarına Yapılan Çirkin Saldırıya Ünlülerden Peş Peşe Tepkiler
İtalyan şef Andrea Minguzzi’nin 15 yaşındaki oğlu Mattia Ahmet Minguzzi’nin öldürülmesine ilişkin davada ilk duruşma bugün görüldü. Ancak duruşma öncesi yaşanan mezar saldırısı herkesi dehşete düşürdü. Ailenin avukatı Rezan Epözdemir, saldırının bir gözdağı olduğunu belirtti. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, tahribatla ilgili soruşturma başlattı.
Olay kamuoyunda büyük yankı uyandırırken, Hadise ve Sunay Akın gibi ünlü isimler yaşananlara sessiz kalmadı. İşte o paylaşımlar…
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Olay, geçtiğimiz Ocak ayında Kadıköy’deki tarihi Salı Pazarı’nda meydana geldi.
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Ailenin avukatı Rezan Epözdemir, duruşma sabahı yaşanan mezar tahribatına dikkat çekti.
Bakırköy Mezarlığı’na gelen ekipler mezarın çevresine emniyet şeridi çekerek detaylı inceleme yaptı.
Yaşananlara tepki çığ gibi büyürken, sanat ve medya dünyasından da sesler yükseldi.
Sunay Akın ise mezarın son halinin fotoğrafını paylaşarak şu notu düştü:
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İşte diğer ünlülerin paylaşımları: Farah Zeynep Abdullah
Şebnem Bozoklu
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Seren Serengil
Oğuzhan Uğur
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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