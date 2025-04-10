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Ateş Püskürdüler: Ahmet Mattia Minguzzi'nin Mezarına Yapılan Çirkin Saldırıya Ünlülerden Peş Peşe Tepkiler

Ateş Püskürdüler: Ahmet Mattia Minguzzi'nin Mezarına Yapılan Çirkin Saldırıya Ünlülerden Peş Peşe Tepkiler

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
10.04.2025 - 14:26

İtalyan şef Andrea Minguzzi’nin 15 yaşındaki oğlu Mattia Ahmet Minguzzi’nin öldürülmesine ilişkin davada ilk duruşma bugün görüldü. Ancak duruşma öncesi yaşanan mezar saldırısı herkesi dehşete düşürdü. Ailenin avukatı Rezan Epözdemir, saldırının bir gözdağı olduğunu belirtti. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, tahribatla ilgili soruşturma başlattı. 

Olay kamuoyunda büyük yankı uyandırırken, Hadise ve Sunay Akın gibi ünlü isimler yaşananlara sessiz kalmadı. İşte o paylaşımlar…

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Olay, geçtiğimiz Ocak ayında Kadıköy’deki tarihi Salı Pazarı’nda meydana geldi.

Olay, geçtiğimiz Ocak ayında Kadıköy’deki tarihi Salı Pazarı’nda meydana geldi.

Ünlü İtalyan şef Andrea Minguzzi ile Yasemin Akıncılar’ın oğlu 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi, pazarda alışveriş yaptığı sırada B.B. isimli şahısla tartıştı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü ve B.B., Mattia’yı beş yerinden bıçakladı. O an yanında bulunan U.B. ise yere yığılan çocuğu tekmeledi. Kanlar içinde kalan Mattia, 14 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti.

Olayın ardından Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından “çocuğu kasten öldürmek” suçundan iddianame hazırlandı. Sanıklar hakkında 18 yıldan 24 yıla kadar hapis cezası istenen dosya, İstanbul Anadolu 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Davanın ilk duruşması bugün yapılıyor.

Ailenin avukatı Rezan Epözdemir, duruşma sabahı yaşanan mezar tahribatına dikkat çekti.

Ailenin avukatı Rezan Epözdemir, duruşma sabahı yaşanan mezar tahribatına dikkat çekti.

Mattia Ahmet Minguzzi’nin Bakırköy’deki mezarına yapılan saldırının bilinçli ve mesaj içerikli olduğunu belirten Epözdemir, “O mesajı biz aldık, korkmuyoruz” dedi. 

Güvenlik önlemleriyle ilgili mahkeme başkanı ve savcılıklarla görüştüklerini ifade eden avukat, olayın faillerinin tehdit unsuru taşıdığını belirtti.

Mezara yapılan saldırının ardından olay yeri inceleme ekipleri mezarlıkta çalışma başlattı.

Bakırköy Mezarlığı’na gelen ekipler mezarın çevresine emniyet şeridi çekerek detaylı inceleme yaptı.

Bakırköy Mezarlığı’na gelen ekipler mezarın çevresine emniyet şeridi çekerek detaylı inceleme yaptı.

Konuyla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı da resmi açıklama yayınladı:

“10.04.2025 tarihinde Mattia Ahmet Minguzzi’nin mezarının tahrip edildiği olaya ilişkin olarak, Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından Türk Ceza Kanunu 153/1 maddesinde yer alan Mezarlıklara Zarar Verme suçundan 5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu 160. maddesi uyarınca resen soruşturma başlatılmıştır. Soruşturma kapsamında maddi gerçeğin her yönüyle açığa çıkarılması amacıyla gereken işlemler titizlikle sürdürülmektedir.”

Yaşananlara tepki çığ gibi büyürken, sanat ve medya dünyasından da sesler yükseldi.

Yaşananlara tepki çığ gibi büyürken, sanat ve medya dünyasından da sesler yükseldi.

Hadise, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Daha nasıl bir kabus olabilir derken bu haberi gördüm. Bu kadar vicdansız, bu kadar vahşi, bu kadar terbiyesiz bir davranışa inanmakta zorlanıyorum. Gencecik, masum birini vahşice öldürmek yetmiyormuş gibi vicdan azabı duyup af dilemek yerine bir de üzerine bu düşmanca tavırları sergilemek… gerçekten anlamak mümkün değil. Bugün çok önemli bir gün. Adalet yerini bulmalı. Bu yaşanan anları üzeri örtülemez” ifadelerini kullandı.

Sunay Akın ise mezarın son halinin fotoğrafını paylaşarak şu notu düştü:

Sunay Akın ise mezarın son halinin fotoğrafını paylaşarak şu notu düştü:

“Katledilen bir çocuğun mezarı. İnsanın güzelliğine bakmaya kıyamadığı bir çocuğu öldürmekle kalmadılar. Adalet arayan ailesini tehdit ettiler, mezarına saldırdılar. Devletin müftüsü çıkar da bir ölenin Volkan Konak’ın arkasından inancımız ve kültürümüzde asla yer almayan saldırıda saygısızlıkta bulunursa olacağı buydu elbet. Çünkü balık baştan kokar demiş atalarımız. Şiddete, nefrete, öfkeye boğulan bir topluma dönüştük, dönüştürüldük.”

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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