Ateş Püskürdüler: Ahmet Mattia Minguzzi'nin Mezarına Yapılan Çirkin Saldırıya Ünlülerden Peş Peşe Tepkiler

Ünlü İtalyan şef Andrea Minguzzi ile Yasemin Akıncılar’ın oğlu 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi, pazarda alışveriş yaptığı sırada B.B. isimli şahısla tartıştı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü ve B.B., Mattia’yı beş yerinden bıçakladı. O an yanında bulunan U.B. ise yere yığılan çocuğu tekmeledi. Kanlar içinde kalan Mattia, 14 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti.

Olayın ardından Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından “çocuğu kasten öldürmek” suçundan iddianame hazırlandı. Sanıklar hakkında 18 yıldan 24 yıla kadar hapis cezası istenen dosya, İstanbul Anadolu 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Davanın ilk duruşması bugün yapılıyor.