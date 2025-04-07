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Savcılığa Başvurdular: 14 Yaşında Katledilen Mattia Ahmet Minguzzi’nin Ailesine Ölüm Tehdidi

Savcılığa Başvurdular: 14 Yaşında Katledilen Mattia Ahmet Minguzzi’nin Ailesine Ölüm Tehdidi

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
07.04.2025 - 21:35

İtalyan şef Andrea Minguzzi ile çellist Yasemin Akıncılar'ın 14 yaşındaki oğlu Mattia Ahmet Minguzzi, Kadıköy’de bıçaklanmış ve hayatını kaybetmişti. Cinayet ile ilgili tutuklanan 18 yaşından küçük iki çocuk hakkında  18'er yıldan 24'er yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.

Mattia Ahmet Minguzzi’nin acılı ailesi, sosyal medyada aldıkları ölüm tehditleri sonrasında savcılığa başvurdu. Başvuru dilekçesinde, “Son 6 gün… Size cehennemi yaşatacağız!”, “Soğuk bir gece, gözü dönmüş iki kişi ve alınacak tonla intikam…” paylaşımları yer aldı.

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Henüz 14 yaşında olan Mattia Ahmet Minguzzi uğradığı bıçaklı saldırı sonrasında hayatını kaybetmişti.

Henüz 14 yaşında olan Mattia Ahmet Minguzzi uğradığı bıçaklı saldırı sonrasında hayatını kaybetmişti.

Kaykay malzemesi almak için Kadıköy Salı Pazarı’na giden Mattia Ahmet Minguzzi, hiçbir sebep yokken pazarda bulunan 18 yaşındaki küçük iki kişi tarafından öldürülmüştü.

Haklarında 18'er yıldan 24'er yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlanan iki cinayet şüphelisi 10 Nisan Perşembe günü ilk kez hakim karşısında çıkacak.

Dava öncesi aileye sosyal medyadan ölüm tehditleri

Dava öncesi aileye sosyal medyadan ölüm tehditleri

Duruşma öncesi aile, failin arkadaşları tarafından tehdit edildikleri iddiasıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurdu. 

Avukat Rezan Epözdemir tarafından savcılığa sunulan şikayet dilekçesinde, “Açık kaynak araştırmamızda faillerin arkadaşları olduğunu anladığımız kişiler sosyal medya üzerinden müvekkilleri tehdit etmekte ve duruşmaya katıldıkları takdirde kendilerine bir zarar verileceğini ifade ederek duruşmaya katılmalarını engellemek istemektedirler” denildi.

Gazeteci Emrullah Erdinç, ailenin şikayet dilekçesinde de yer alan ifadeleri paylaştı.

Gazeteci Emrullah Erdinç, ailenin şikayet dilekçesinde de yer alan ifadeleri paylaştı.

Aileye, 2bedirhans.keles' ve 'promes' adlı kullanıcı hesaplarından gelen mesajlarda şu ifadeler yer aldı:

“Son 6 gün… Size cehennemi yaşatacağız!”

'Tek icraatınız laf! İcraatınız yok, ama benim ve dostlarımın icraatları ortada. Kaybedecek hiçbir şeyimiz yok. Aklınıza gelebilecek her şeyi yaparız.”

'“Berkay tek değil. Yakında öyle şeyler yapacağız ki, ‘Bunlar insan mı?’ diyeceksiniz.”

'“Soğuk bir gece, gözü dönmüş iki kişi ve alınacak tonla intikam…”

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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