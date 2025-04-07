Savcılığa Başvurdular: 14 Yaşında Katledilen Mattia Ahmet Minguzzi’nin Ailesine Ölüm Tehdidi

İtalyan şef Andrea Minguzzi ile çellist Yasemin Akıncılar'ın 14 yaşındaki oğlu Mattia Ahmet Minguzzi, Kadıköy’de bıçaklanmış ve hayatını kaybetmişti. Cinayet ile ilgili tutuklanan 18 yaşından küçük iki çocuk hakkında 18'er yıldan 24'er yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.

Mattia Ahmet Minguzzi’nin acılı ailesi, sosyal medyada aldıkları ölüm tehditleri sonrasında savcılığa başvurdu. Başvuru dilekçesinde, “Son 6 gün… Size cehennemi yaşatacağız!”, “Soğuk bir gece, gözü dönmüş iki kişi ve alınacak tonla intikam…” paylaşımları yer aldı.