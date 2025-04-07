Savcılığa Başvurdular: 14 Yaşında Katledilen Mattia Ahmet Minguzzi’nin Ailesine Ölüm Tehdidi
Savcılığa Başvurdular: 14 Yaşında Katledilen Mattia Ahmet Minguzzi’nin Ailesine Ölüm Tehdidi
İtalyan şef Andrea Minguzzi ile çellist Yasemin Akıncılar'ın 14 yaşındaki oğlu Mattia Ahmet Minguzzi, Kadıköy’de bıçaklanmış ve hayatını kaybetmişti. Cinayet ile ilgili tutuklanan 18 yaşından küçük iki çocuk hakkında 18'er yıldan 24'er yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.
Mattia Ahmet Minguzzi’nin acılı ailesi, sosyal medyada aldıkları ölüm tehditleri sonrasında savcılığa başvurdu. Başvuru dilekçesinde, “Son 6 gün… Size cehennemi yaşatacağız!”, “Soğuk bir gece, gözü dönmüş iki kişi ve alınacak tonla intikam…” paylaşımları yer aldı.
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Henüz 14 yaşında olan Mattia Ahmet Minguzzi uğradığı bıçaklı saldırı sonrasında hayatını kaybetmişti.
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Dava öncesi aileye sosyal medyadan ölüm tehditleri
Gazeteci Emrullah Erdinç, ailenin şikayet dilekçesinde de yer alan ifadeleri paylaştı.
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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