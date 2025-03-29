14 Yaşında Öldürülen Mattia Ahmet Minguzzi'nin Annesi İsyan Etti: "Onlar Çocuk Değil Cani!"

14 yaşındaki Ahmet Minguzzi İstanbul'da alışveriş yapmaya gittiği pazarda 15 ve 16 yaşındaki iki zanlı tarafından bıçaklı saldırıya uğramıştı. Küçük Ahmet’in trajik ölümü, tüm Türkiye’yi derin bir üzüntüye boğdu. Annesi Yasemin Hanım, Kanal D’nin sevilen sabah programı Neler Oluyor Hayatta'ya konuk oldu.

Programın Genel Koordinatörü Reyhan Şan Tunaboylu'ya açıklamalarda bulunan Yasemin Hanım, 'Ben artık bu dünyada değilim. Arafta kalmış gibiyim ve bu, tarif edilemez bir his. Her şey bana gerçek dışı geliyor. Ölü bir ruh gibi hissediyorum. Ahmet’i hastanedeki haliyle hatırlamak istemiyorum. O, dünyaya inmiş bir melekti ve bizden koparıldı.' dedi.

10 Nisan'da hakim karşısına çıkacak vahşetin failleri ile ilgili 'Bir çocuk böyle bir cinayeti işleyemez; bu, yetişkin zihniyle işlenmiş bir vahşet. Acımız sonsuz... Benden geriye sadece bir tutam saçı ve anıları kaldı. Onlar çocuk değil, cani. 10 Nisan’daki duruşmaya sanatçılar, milletvekilleri, öğretmenler, doktorlar ve gençler dahil, herkesin gelmesini istiyorum. Bu vahşeti işleyenlerin en ağır şekilde cezalandırılmasını talep ediyorum.” diye konuştu.