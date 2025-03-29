14 Yaşında Öldürülen Mattia Ahmet Minguzzi'nin Annesi İsyan Etti: "Onlar Çocuk Değil Cani!"
14 Yaşında Öldürülen Mattia Ahmet Minguzzi'nin Annesi İsyan Etti: "Onlar Çocuk Değil Cani!"
Ünlü İtalyan şef Andre Minguzzi'nin oğlu Mattia Ahmet Minguzzi, İstanbul Kadıköy'de bulunan bit pazarında bıçaklanarak öldürülmüştü. Acılı anne Yasemin Minguzzi, Kanal D’de yayınlanan Hakan Ural ve Ferda Yıldırım’ın sunduğu “Neler Oluyor Hayatta” programına konuk oldu. Minguzzi oğlunun öldürülmesi ile ilgili 'O bir melekti. Bir meleği aldılar benden. Onlar çocuk değil, şeytan, cani.' dedi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
14 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin acılı annesinden yürek parçalayan açıklama
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın