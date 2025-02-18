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Mattia Ahmet Minguzzi'nin Öldürülmesiyle Yüzleştiğimiz Gerçek: 'Bir Annenin Acısını Anlamaktan Korkmak'

Mattia Ahmet Minguzzi'nin Öldürülmesiyle Yüzleştiğimiz Gerçek: 'Bir Annenin Acısını Anlamaktan Korkmak'

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
19.02.2025 - 00:26

Ünlü İtalyan şef Andrea Minguzzi ile çellist Yasemin Akıncılar'ın 14 yaşındaki oğulları Mattia Ahmet Minguzzi, Kadıköy Salı Pazarı'nda bıçaklı saldırıya uğramış ve verdiği yaşam savaşını kaybetmişti. Arkadaşlarıyla kaykay malzemesi almak için gittiği pazarda hiçbir neden yokken uğradığı saldırı sonucu hayatını kaybeden Ahmet, daha önce duyduğumuz yüzlerce benzer hikayede olduğu gibi bir kez daha hepimizi yasa boğmuştu.

Ahmet'ten geriye kalan anıları başta ailesi olmak üzere sevenleri tarafından sık sık paylaşılırken bir anne, bir evlat, bir kadın ve bir kardeş olarak bir kez daha gerçeklerle yüzleştiğimi fark ettim. Ahmet gibi bir hiç uğruna kaybettiğimiz canlarımızın ardından, 'bir anneyi anlamak' hepimiz için korkutucu değil mi?

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İstanbul’da bir İtalyan restoranın şefi olan Andrea Minguzzi ile çellist Yasemin Akıncılar’ın oğlu Mattia Ahmet Minguzzi, Kadıköy Salı Pazarı'nda uğradığı saldırı sonucu hayatını kaybetmişti.

İstanbul’da bir İtalyan restoranın şefi olan Andrea Minguzzi ile çellist Yasemin Akıncılar’ın oğlu Mattia Ahmet Minguzzi, Kadıköy Salı Pazarı'nda uğradığı saldırı sonucu hayatını kaybetmişti.

14 yaşındaki Ahmet, kaykay malzemesi almak için arkadaşlarıyla alışveriş yapmak için gittiği pazarda bıçaklı saldırıya uğradı ve yaşam mücadelesini kaybetti.

14 yaşındaki Ahmet, kaykay malzemesi almak için arkadaşlarıyla alışveriş yapmak için gittiği pazarda bıçaklı saldırıya uğradı ve yaşam mücadelesini kaybetti.

Ne olduğuna dair yaşananları merak edenleriniz için kısaca açıklayalım: İddiaya göre bir kişi Minguzzi’ye omuz atıp, “Çok yakışıklısın.” diye laf attı. Minguzzi ise “Pardon kardeşim.” cevabını verdi. “Ben senin nereden kardeşin oluyorum.” diyerek Minguzzi’ye saldırdı.

"Ne oldu?" sorusuna verilen cevabı hep birlikte okuduk. Yok yere, hiçbir sebep yokken bir çocuk daha hayatını kaybetti.

"Ne oldu?" sorusuna verilen cevabı hep birlikte okuduk. Yok yere, hiçbir sebep yokken bir çocuk daha hayatını kaybetti.

Geriye başta ailesi olmak üzere sevenlerinin yası ve Ahmet'in fotoğrafları ile videoları kaldı.

Geriye başta ailesi olmak üzere sevenlerinin yası ve Ahmet'in fotoğrafları ile videoları kaldı.

Annesinin yaptığı paylaşımlar yürek yakarken ülkede neredeyse her gün olduğu gibi bu günlerde yeniden insanlığımızı sorgular olduk.

Çok sık söyleriz "Acını anlıyorum, paylaşıyorum" diye ve bunu da gerçekten insanların acısının en azından bir kısmını içimizde hissederek söyleriz.

Çok sık söyleriz "Acını anlıyorum, paylaşıyorum" diye ve bunu da gerçekten insanların acısının en azından bir kısmını içimizde hissederek söyleriz.

Ancak böyle bir durumda, hemen hemen her gün can güvenliğimizi sorgularken bir kez daha endişeyle paylaşıyoruz bu acıyı.

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Ahmetlerin, Narinlerin, Emine Bulutların, Özgecan Aslanların katledildiği dünyada anne olarak, evlat olarak, kadın olarak aslında endişeyle paylaşıyoruz bu acıyı.

Ahmetlerin, Narinlerin, Emine Bulutların, Özgecan Aslanların katledildiği dünyada anne olarak, evlat olarak, kadın olarak aslında endişeyle paylaşıyoruz bu acıyı.

Evlatlarını kaybeden annelerin acısını anlıyoruz anlamasına ama bu acıyı anlarken acı ve öfkenin yanında hissettiğimiz şey 'korku'.

Evlatlarını kaybeden annelerin acısını anlıyoruz anlamasına ama bu acıyı anlarken acı ve öfkenin yanında hissettiğimiz şey 'korku'.

Onlar gibi hissetmenin çok da uzak olmadığı bu dünyada çocuklarımızı, kendimizi, sevdiklerimizi nasıl koruyacağımızı bilememenin korkusu.

Aslında gerçekten anlamamayı dilerken yaşadığımız hayatın huzur ve mutluluk dolu olmasını dileyememenin korkusu...

Aslında gerçekten anlamamayı dilerken yaşadığımız hayatın huzur ve mutluluk dolu olmasını dileyememenin korkusu...

Bir kez daha başta çocuklar olmak üzere yaşamayı hak eden tüm canlıların güvenle hayatlarını sürdürdüğü bir dünya dileyelim bu vesileyle... Başka canların yanmaması umuduyla...

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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