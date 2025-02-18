Mattia Ahmet Minguzzi'nin Öldürülmesiyle Yüzleştiğimiz Gerçek: 'Bir Annenin Acısını Anlamaktan Korkmak'

Ünlü İtalyan şef Andrea Minguzzi ile çellist Yasemin Akıncılar'ın 14 yaşındaki oğulları Mattia Ahmet Minguzzi, Kadıköy Salı Pazarı'nda bıçaklı saldırıya uğramış ve verdiği yaşam savaşını kaybetmişti. Arkadaşlarıyla kaykay malzemesi almak için gittiği pazarda hiçbir neden yokken uğradığı saldırı sonucu hayatını kaybeden Ahmet, daha önce duyduğumuz yüzlerce benzer hikayede olduğu gibi bir kez daha hepimizi yasa boğmuştu.

Ahmet'ten geriye kalan anıları başta ailesi olmak üzere sevenleri tarafından sık sık paylaşılırken bir anne, bir evlat, bir kadın ve bir kardeş olarak bir kez daha gerçeklerle yüzleştiğimi fark ettim. Ahmet gibi bir hiç uğruna kaybettiğimiz canlarımızın ardından, 'bir anneyi anlamak' hepimiz için korkutucu değil mi?