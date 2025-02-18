Mattia Ahmet Minguzzi'nin Öldürülmesiyle Yüzleştiğimiz Gerçek: 'Bir Annenin Acısını Anlamaktan Korkmak'
Ünlü İtalyan şef Andrea Minguzzi ile çellist Yasemin Akıncılar'ın 14 yaşındaki oğulları Mattia Ahmet Minguzzi, Kadıköy Salı Pazarı'nda bıçaklı saldırıya uğramış ve verdiği yaşam savaşını kaybetmişti. Arkadaşlarıyla kaykay malzemesi almak için gittiği pazarda hiçbir neden yokken uğradığı saldırı sonucu hayatını kaybeden Ahmet, daha önce duyduğumuz yüzlerce benzer hikayede olduğu gibi bir kez daha hepimizi yasa boğmuştu.
Ahmet'ten geriye kalan anıları başta ailesi olmak üzere sevenleri tarafından sık sık paylaşılırken bir anne, bir evlat, bir kadın ve bir kardeş olarak bir kez daha gerçeklerle yüzleştiğimi fark ettim. Ahmet gibi bir hiç uğruna kaybettiğimiz canlarımızın ardından, 'bir anneyi anlamak' hepimiz için korkutucu değil mi?
İstanbul’da bir İtalyan restoranın şefi olan Andrea Minguzzi ile çellist Yasemin Akıncılar’ın oğlu Mattia Ahmet Minguzzi, Kadıköy Salı Pazarı'nda uğradığı saldırı sonucu hayatını kaybetmişti.
14 yaşındaki Ahmet, kaykay malzemesi almak için arkadaşlarıyla alışveriş yapmak için gittiği pazarda bıçaklı saldırıya uğradı ve yaşam mücadelesini kaybetti.
"Ne oldu?" sorusuna verilen cevabı hep birlikte okuduk. Yok yere, hiçbir sebep yokken bir çocuk daha hayatını kaybetti.
Geriye başta ailesi olmak üzere sevenlerinin yası ve Ahmet'in fotoğrafları ile videoları kaldı.
Çok sık söyleriz "Acını anlıyorum, paylaşıyorum" diye ve bunu da gerçekten insanların acısının en azından bir kısmını içimizde hissederek söyleriz.
Ahmetlerin, Narinlerin, Emine Bulutların, Özgecan Aslanların katledildiği dünyada anne olarak, evlat olarak, kadın olarak aslında endişeyle paylaşıyoruz bu acıyı.
Evlatlarını kaybeden annelerin acısını anlıyoruz anlamasına ama bu acıyı anlarken acı ve öfkenin yanında hissettiğimiz şey 'korku'.
Aslında gerçekten anlamamayı dilerken yaşadığımız hayatın huzur ve mutluluk dolu olmasını dileyememenin korkusu...
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