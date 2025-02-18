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Yapay Zekaya Sorduk! 2020 Yılından Sonrası Neden Bir Yıl Gibi Geliyor?

Yapay Zekaya Sorduk! 2020 Yılından Sonrası Neden Bir Yıl Gibi Geliyor?

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
18.02.2025 - 12:02

Öyle durumlar olur ki büyük bir insan topluluğu ortada bir veri olmamasına rağmen bir tespitin doğru olduğunu birbirinden haberi olmadan kabul eder. Son zamanlarda en sık duyulan tespitlerden biri de 2020 yılından beri zaman algımızın değişmiş olması. Eskiden belli yıllarda yaşanan olayları hatırlarken 2020'den sonrasının bir yıl gibi gelmesi, bir olayın 2022'de mi 2024'te mi yoksa geçen ay mı yaşandığı unutuluyor, yıllar aylar adeta çorba oluyor. Biz de bu şikayetleri duyduk, belki kendimiz de bu şikayette bulunduk ve yapay zekaya bunun neden olduğunu ve bunu nasıl aşabileceğimizi sorduk.

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Bu paylaşım büyük ilgi görmüştü ve pek çok kişi katılmıştı.

Bu paylaşım büyük ilgi görmüştü ve pek çok kişi katılmıştı.
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Anlamlandırmaya çalışanlar oldu.

Anlamlandırmaya çalışanlar oldu.
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O kadar popüler bir duygu ki...

O kadar popüler bir duygu ki...
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Biz de bunu ChatGPT'ye sorduk.

Biz de bunu ChatGPT'ye sorduk.
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Neden 2020 ile 2025 arasının hızlı geçtiğini sorduk.

Bunun birkaç nedeni olabilir. İnsanların zaman algısı, yaşadıkları deneyimlere ve ruh hallerine göre değişir. Pandemi gibi büyük bir kriz, hayatı yavaşlatan ve bazen monotonlaştıran bir döneme yol açtı. Birçok insan evden çalıştı, sosyal etkinliklerden mahrum kaldı, seyahat etmek gibi alışık olduğumuz rutinin dışına çıkmak zorunda kaldı. Bu tür değişimler, zamanın daha hızlı geçiyormuş gibi hissedilmesine neden olabilir.

Bir diğer neden ise, yılların çoğunun pandemiyle geçmesiyle birlikte, özellikle toplumsal ve kişisel anlamda 'normal' yaşantıdan uzaklaşıldı. Birçok olay, heyecan verici ya da alışıldık aktiviteler, iptal oldu ya da ertelendi. Bu da zamanın hızla geçtiği hissini yaratabilir çünkü insanların zihni, monotonluğu algılarken zamanın nasıl geçtiğini pek fark etmeyebilir.

Bu tür bir zaman algısının daha kısa gelmesinin birkaç psikolojik nedeni olabilir. Birincisi, hayatın 'normal' ritmine dönmemizle ilgilidir. 2020 yılı, pandemi nedeniyle herkesin yaşamında büyük bir kesinti oluşturdu ve birçok insan bu dönemi bir tür 'boşluk' gibi algıladı. Pandemiden önceki ve sonraki yıllar arasındaki zaman daha doğal bir şekilde geçtiği için, insanlar 2018'den 2025'e kadar olan süreci kısa bir zaman dilimi olarak hissediyor olabilirler.

Ayrıca, insanların zaman algısı, yaşadıkları deneyimlerle şekillenir. Yaşadıkça, zamanın nasıl geçtiğine dair algımız değişir. Genellikle daha gençken, zaman daha yavaş geçiyor gibi hissedilir çünkü her şey yeni ve heyecan vericidir. Ancak yetişkinlik yıllarında, özellikle rutin hale gelen işler ve sorumluluklarla birlikte, zaman daha hızlı geçiyormuş gibi hissedilebilir. Eğer 2018 ile 2025 arasında çok fazla büyük değişim yaşanmadıysa, örneğin insanların sosyal yaşamlarında ya da kişisel gelişimlerinde belirgin bir sıçrama yoksa, bu da yılların hızla geçmiş gibi hissettirebilir.

Bir başka neden ise, teknoloji ve dijital medyanın hayatımızdaki etkisidir. İnternetin hızla evrimleşmesi, bilgiye ulaşmanın kolaylaşması, sosyal medya ve dijital içeriklerin sürekli akışı, insanların dünyayla bağlantı kurma şekillerini değiştirdi. Bu da, zamanın nasıl geçtiğini fark etmelerini zorlaştırabiliyor. Özellikle pandemi sonrası dönemde dijital etkileşimler artmışken, insanlar fiziksel dünyadaki deneyimlerden çok daha fazla sanal deneyimle vakit geçiriyor olabilir. Bu da 'zamanın nasıl geçtiğini anlamama' hissini pekiştirebilir.

Sonuç olarak, 2018 ile 2025 arasındaki sürenin hızla geçtiğini hissediyorsak, bunun psikolojik ve sosyal faktörlerden kaynaklandığı söylenebilir. Hem pandeminin etkisi hem de hayatın genel ritmi bu algıyı etkiliyor.

Ayrıca, pandemi sonrasında hemen normalleşmeye çalıştık, bu da insanların daha hızlı bir şekilde adapte olmasına ve bir süre boyunca gündelik yaşamda önemli değişiklikler olmadığı için zamanın daha hızlı geçtiği izlenimi yaratabilir.

Bunun dışında, pandeminin bizde yarattığı stres ve kaygı da zaman algısını etkileyen faktörlerden biri olabilir. Zihinsel ve duygusal bir yük, insanların bir dönemi nasıl geçirdiğini anlamalarını zorlaştırabilir.Rica ederim! Zamanın hızlı geçtiği hissini engellemek veya buna karşı daha bilinçli bir şekilde yaklaşmak için bazı stratejiler uygulanabilir. İşte bu konuda yardımcı olabilecek birkaç öneri:

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Yetmedi. Hazır botun keyfi yerindeyken bu durumu nasıl aşacağımızı da sorduk.

Yetmedi. Hazır botun keyfi yerindeyken bu durumu nasıl aşacağımızı da sorduk.

1. Yeni Deneyimler ve Hedefler Edinmek

Yeni şeyler denemek, farklı aktiviteler yapmak, rutin dışı alışkanlıklar edinmek, zamanın daha yavaş geçmesini sağlar. Çünkü beyin yeni deneyimleri daha ayrıntılı işler ve bu da zaman algısını genişletir. Örneğin, yeni bir hobiye başlamak, farklı yerler görmek, yeni bir beceri öğrenmek, zamanın daha fazla farkında olmanıza yardımcı olabilir.

2. Mindfulness (Farkındalık) Uygulamak

Mindfulness, anda kalmak ve her anı tam anlamıyla yaşamak anlamına gelir. Bu, düşüncelerin geçmiş ya da gelecekte kaybolmak yerine, anı daha derinlemesine deneyimlemenizi sağlar. Meditasyon, nefes çalışmaları ya da doğada vakit geçirmek gibi yöntemler, zamanın hızla geçmesini engellemeye yardımcı olabilir.

3. Zamanı Bölümlere Ayırmak

Zamanı daha küçük, yönetilebilir parçalara bölmek, büyük bir zaman dilimini daha anlamlı hale getirebilir. Örneğin, yıllık hedefler yerine aylık ya da haftalık hedefler koymak, zamanın daha somut bir şekilde algılanmasına yardımcı olabilir. Bu tür hedefler, büyük resmi daha net görmenizi ve her dönemin kendine özgü bir değeri olduğunu fark etmenizi sağlar.

4. Sosyal Etkileşimlere Önem Vermek

Sosyal etkileşimler de zaman algısını etkileyebilir. Özellikle anlamlı ve derin ilişkiler kurmak, zamanın daha kıymetli ve dolu dolu geçmesini sağlar. İyi bir sohbet, bir arkadaşla kaliteli vakit geçirmek, zamanın hızlı geçmesini engelleyebilir çünkü bu anlar çoğu zaman daha zengin ve unutulmazdır.

5. Teknolojiden Dengeyi Sağlamak

Sürekli dijital ortamda vakit geçirmek, zamanın hızla geçmesini hissettirebilir. Özellikle sosyal medya ve internetin hızlı akışı, dikkatinizi dağılmasına ve zamanı fark etmemenize yol açabilir. Belirli zaman dilimlerinde telefon ve ekranlardan uzak kalmak, gerçek dünyadaki anları daha fazla deneyimlemenizi sağlar.

6. Zihinsel ve Fiziksel Sağlığa Özen Göstermek

Fiziksel sağlık, zihinsel sağlığı doğrudan etkiler ve dolayısıyla zaman algısını da etkileyebilir. Düzenli egzersiz yapmak, sağlıklı bir uyku düzeni oluşturmak, dengeli beslenmek gibi alışkanlıklar, enerji seviyenizi artırabilir ve daha aktif bir yaşam sürmenizi sağlayarak zamanı daha verimli geçirebilirsiniz.

7. Yavaşlama ve Dinginlik

Hayatın hızına karşı yavaşlamak bazen en iyi çözüm olabilir. Günlük koşuşturmacada kaybolmak yerine, küçük molalar verip sessiz bir ortamda vakit geçirmek veya doğada gezintiye çıkmak, zamanın farkına varmanıza yardımcı olabilir. Yavaşlamak, hayatın her anının değerini anlamayı sağlar.

8. Yazma ve Yansıtma

Günlük tutmak, yazı yazmak veya düşünceleri kağıda dökmek, geçmişi ve anı daha iyi hatırlamanıza yardımcı olabilir. Böylece, yıllar geçse bile, o dönem hakkında daha net bir anlayış geliştirebilirsiniz. Ayrıca, belirli dönemlerde nasıl hissettiğinizi ve neler yaşadığınızı yazıya dökmek, zamanın nasıl geçtiğine dair bir farkındalık oluşturabilir.

Zamanın hızlı geçtiği hissine kapılmak çok yaygın bir durum, ancak bu önerilerle hayatın her anına daha fazla değer katabilir ve zamanın daha anlamlı geçtiğini hissedebilirsiniz.

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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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