İnternette Yayılan "Peygamberlerin Bulunduğu Yerler" Listesine İki Çift Lafı Olan Kişiler
İnternette Yayılan "Peygamberlerin Bulunduğu Yerler" Listesine İki Çift Lafı Olan Kişiler
Dinler tarihi ve kutsal kitaplarda geçen semavi dinlerin peygamberleri büyük bir çoğunluğun tarihe dair en çok merak ettiği konulardan. Peygamberlerin hayatları ve elçilik görevlerini yaptıkları bölgeler de günümüzde bile süren tartışmalardan da anlayacağınız üzere halen daha popüler konular. Tabii tüm bunların arasında timeline'a Kuran'da ismi geçen peygamberlerin bulunduğu yerlerin günümüzdeki konumları paylaşıldı.
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Liste şöyle;
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Tabii kıyaslar da geldi.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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