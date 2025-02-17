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İnternette Yayılan "Peygamberlerin Bulunduğu Yerler" Listesine İki Çift Lafı Olan Kişiler

İnternette Yayılan "Peygamberlerin Bulunduğu Yerler" Listesine İki Çift Lafı Olan Kişiler

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
17.02.2025 - 12:53

Dinler tarihi ve kutsal kitaplarda geçen semavi dinlerin peygamberleri büyük bir çoğunluğun tarihe dair en çok merak ettiği konulardan. Peygamberlerin hayatları ve elçilik görevlerini yaptıkları bölgeler de günümüzde bile süren tartışmalardan da anlayacağınız üzere halen daha popüler konular. Tabii tüm bunların arasında timeline'a Kuran'da ismi geçen peygamberlerin bulunduğu yerlerin günümüzdeki konumları paylaşıldı.

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Liste şöyle;

Liste şöyle;

Listeyi yorumlayanlar ise böyleydi...

Filistin'in dominasyonu da konuşuldu.

Tabii kıyaslar da geldi.

Tabii kıyaslar da geldi.
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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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