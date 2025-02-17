İnternette Yayılan "Peygamberlerin Bulunduğu Yerler" Listesine İki Çift Lafı Olan Kişiler

Dinler tarihi ve kutsal kitaplarda geçen semavi dinlerin peygamberleri büyük bir çoğunluğun tarihe dair en çok merak ettiği konulardan. Peygamberlerin hayatları ve elçilik görevlerini yaptıkları bölgeler de günümüzde bile süren tartışmalardan da anlayacağınız üzere halen daha popüler konular. Tabii tüm bunların arasında timeline'a Kuran'da ismi geçen peygamberlerin bulunduğu yerlerin günümüzdeki konumları paylaşıldı.