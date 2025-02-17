20 Yıl Önce Tedavi Ettiği Hastasını Hatırlayan Doktor Ayşegül Bursalı Herkesi Duygulandırdı
20 Yıl Önce Tedavi Ettiği Hastasını Hatırlayan Doktor Ayşegül Bursalı Herkesi Duygulandırdı
Bazı meslekler vardır ki insan hayatında olumlu veya olumsuz pek çok etki bırakabilir. Doktorluk, öğretmenlik gibi meslekler insan hayatına dokunur, iz bırakır. Belki de bu yüzden önemli bir kısmımız tarafından kutsal olarak görülür. Bir Twitter kullanıcısı 20 yıl önce tedavi olduğu doktoruna bir mesaj atmak istedi. Ancak kendisini tanıtmaya kalmadan hatırlanması onu da bizi de duygulandırdı. Ardından ameliyatı yapan doktor Ayşegül Bursalı'nın ne kadar özel bir hekim olduğunu gösteren farklı kişiler de kendisiyle ilgili anılarını anlattı.
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Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Doç Dr Ayşegül Bursalı, Hacettepe Tıp Fakültesi'nin yetiştirdiği önemli hekimlerden.
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Tabii hekimliğinin yanında onu özel kılan özelliklerinden birini Twitter sayesinde öğrendik.
Tabii meslek hayatında binlerce çocuğu tedavi etmiş biri olarak yıllar önceki hastasını hatırlaması da takdir topladı.
Daha kendisini tanıtmadan hatırlanması da pek çok kişiyi duygulandırdı.
Tabii anılar da geldi.
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Hayatına dokunduğu insanlar teker teker yazdı.
Anne babalardan duyulan güzel şeyler anlatıldı.
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Ne kadar çok kişiyi tedavi ettiği sayısız mesajdan anlaşılıyor.
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İz bırakmak paha biçilemez bir duygu.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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