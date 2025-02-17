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20 Yıl Önce Tedavi Ettiği Hastasını Hatırlayan Doktor Ayşegül Bursalı Herkesi Duygulandırdı

20 Yıl Önce Tedavi Ettiği Hastasını Hatırlayan Doktor Ayşegül Bursalı Herkesi Duygulandırdı

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
17.02.2025 - 16:27

Bazı meslekler vardır ki insan hayatında olumlu veya olumsuz pek çok etki bırakabilir. Doktorluk, öğretmenlik gibi meslekler insan hayatına dokunur, iz bırakır. Belki de bu yüzden önemli bir kısmımız tarafından kutsal olarak görülür. Bir Twitter kullanıcısı 20 yıl önce tedavi olduğu doktoruna bir mesaj atmak istedi. Ancak kendisini tanıtmaya kalmadan hatırlanması onu da bizi de duygulandırdı. Ardından ameliyatı yapan doktor Ayşegül Bursalı'nın ne kadar özel bir hekim olduğunu gösteren farklı kişiler de kendisiyle ilgili anılarını anlattı.

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Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Doç Dr Ayşegül Bursalı, Hacettepe Tıp Fakültesi'nin yetiştirdiği önemli hekimlerden.

Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Doç Dr Ayşegül Bursalı, Hacettepe Tıp Fakültesi'nin yetiştirdiği önemli hekimlerden.

Kariyerine Ankara SSK Dışkapı Hastanesi Çocuk Hastanesi'nde ortopedist olarak çalışmaya başlayan Bursalı, İstanbul SSK Okmeydanı Hastanesi gibi pek çok önemli kurumda çalışmış, sayısız akademik makalede katkısı bulunmuş, pek çok çocuğun hayatına dokunan bir hekim.

Tabii hekimliğinin yanında onu özel kılan özelliklerinden birini Twitter sayesinde öğrendik.

Tabii hekimliğinin yanında onu özel kılan özelliklerinden birini Twitter sayesinde öğrendik.

20 yıl önce PEV ameliyatı yaptığı bir hastası Ayşegül Hoca'ya bir mesaj attı.

Tabii meslek hayatında binlerce çocuğu tedavi etmiş biri olarak yıllar önceki hastasını hatırlaması da takdir topladı.

Tabii meslek hayatında binlerce çocuğu tedavi etmiş biri olarak yıllar önceki hastasını hatırlaması da takdir topladı.

Daha kendisini tanıtmadan hatırlanması da pek çok kişiyi duygulandırdı.

Daha kendisini tanıtmadan hatırlanması da pek çok kişiyi duygulandırdı.

Tabii anılar da geldi.

Tabii anılar da geldi.
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Hayatına dokunduğu insanlar teker teker yazdı.

Hayatına dokunduğu insanlar teker teker yazdı.
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Anne babalardan duyulan güzel şeyler anlatıldı.

Anne babalardan duyulan güzel şeyler anlatıldı.
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Ne kadar çok kişiyi tedavi ettiği sayısız mesajdan anlaşılıyor.

Ne kadar çok kişiyi tedavi ettiği sayısız mesajdan anlaşılıyor.
twitter.com

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İz bırakmak paha biçilemez bir duygu.

İz bırakmak paha biçilemez bir duygu.
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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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