20 Yıl Önce Tedavi Ettiği Hastasını Hatırlayan Doktor Ayşegül Bursalı Herkesi Duygulandırdı

Bazı meslekler vardır ki insan hayatında olumlu veya olumsuz pek çok etki bırakabilir. Doktorluk, öğretmenlik gibi meslekler insan hayatına dokunur, iz bırakır. Belki de bu yüzden önemli bir kısmımız tarafından kutsal olarak görülür. Bir Twitter kullanıcısı 20 yıl önce tedavi olduğu doktoruna bir mesaj atmak istedi. Ancak kendisini tanıtmaya kalmadan hatırlanması onu da bizi de duygulandırdı. Ardından ameliyatı yapan doktor Ayşegül Bursalı'nın ne kadar özel bir hekim olduğunu gösteren farklı kişiler de kendisiyle ilgili anılarını anlattı.