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Topluma Sundukları Katkılarını Göğsünü Gere Gere Paylaşan Kişiler

Topluma Sundukları Katkılarını Göğsünü Gere Gere Paylaşan Kişiler

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
11.02.2025 - 13:03

Topluma katkı denince akla içinde bulunduğumuz topluluğa avantaj sağlamak gelir. Ancak öyle insanlar vardır ki bırakın katkıyı zararlı bile olabilirler. Tabii katkı denince illa ülkeye altın madalya veya Nobel getirmek gerekmiyor. Bazen kısa ve net olarak kurallara uymak da topluma katkı sunabiliyor.

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Birbirinden ilginç yanıtlar geldi.

Birbirinden ilginç yanıtlar geldi.
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Hadi bakalım...

Hadi bakalım...
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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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