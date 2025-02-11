Topluma Sundukları Katkılarını Göğsünü Gere Gere Paylaşan Kişiler
Topluma Sundukları Katkılarını Göğsünü Gere Gere Paylaşan Kişiler
Topluma katkı denince akla içinde bulunduğumuz topluluğa avantaj sağlamak gelir. Ancak öyle insanlar vardır ki bırakın katkıyı zararlı bile olabilirler. Tabii katkı denince illa ülkeye altın madalya veya Nobel getirmek gerekmiyor. Bazen kısa ve net olarak kurallara uymak da topluma katkı sunabiliyor.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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