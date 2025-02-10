Sahip Oldukları Magnetlerle Hayatlarının Özetini Çıkaran Kullanıcılar
Sahip Oldukları Magnetlerle Hayatlarının Özetini Çıkaran Kullanıcılar
Hani derler ya 'ben hayatımı anlatsam film olur' diye. Öyle sanıyoruz ki son zamanlarda bu cümleyi kurabilen kişi sayısı oldukça azaldı. Gençler geçim derdine düştü, gelecek kaygısıyla yüklendi. Gençliklerini bile yaşayamaz oldular. Yıllar önce anlatılan 'üniversite hayatı' ise onlar için sadece bir hayalden ibaret.
Hal böyle olunca insanlar hayatlarını sahip oldukları magnetlerle bile özetler hale geldi!
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Üniversite hayatında Beyaz Show'a bile gidememiş bir nesilden bahsediyoruz bugün!
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Hal böyle olunca anı biriktirmek de bir hayal oldu.
"Boşa geçmiş bir ömür" sözleri bu kez magnetlerle özetlendi.
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Neyse ki boşa geçmeyen ömürler de varmış :)
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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