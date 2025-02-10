Sahip Oldukları Magnetlerle Hayatlarının Özetini Çıkaran Kullanıcılar

Hani derler ya 'ben hayatımı anlatsam film olur' diye. Öyle sanıyoruz ki son zamanlarda bu cümleyi kurabilen kişi sayısı oldukça azaldı. Gençler geçim derdine düştü, gelecek kaygısıyla yüklendi. Gençliklerini bile yaşayamaz oldular. Yıllar önce anlatılan 'üniversite hayatı' ise onlar için sadece bir hayalden ibaret.

Hal böyle olunca insanlar hayatlarını sahip oldukları magnetlerle bile özetler hale geldi!