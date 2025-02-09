"Bana Bilmediğim Bir Şey Söyle" Akımına Katılarak Genel Kültür Şovu Yapan Kişiler
"Bana Bilmediğim Bir Şey Söyle" Akımına Katılarak Genel Kültür Şovu Yapan Kişiler
Sosyal medyada boş boş 'kaydırırken' karşınıza çıkan bir bilgi sizi şoklardan şoklara sürükleyebilir. 'Bana bilmediğim bir şey söyle' akımına katılan kişiler de gurme bilgilere doymamızı sağlıyor. Araştırarak bulamayacağınız fakat bir sohbet ortamında söylediğinizde tüm dikkatleri üzerinize çekeceğiniz bilgilere yenileri eklendi.
Kaydedin, ileride lazım olur!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Twitter'ın "Bana bilmediğim bir şey söyle" akımı sayesinde oldukça gurme bilgilere zahmetsizce ulaşabiliyoruz.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İşte onlardan bazıları...
👇🏻
👇🏻
Yani Ahmed Arif ile Tolstoy'un oğlu dünürler
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇🏻
👇🏻
👇🏻
👇🏻
👇🏻
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇🏻
👇🏻
👇🏻
👇🏻
👇🏻
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇🏻
👇🏻
👇🏻
Gurme bilgilerinizi yorumlara bekleriz!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın