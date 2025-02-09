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"Bana Bilmediğim Bir Şey Söyle" Akımına Katılarak Genel Kültür Şovu Yapan Kişiler

"Bana Bilmediğim Bir Şey Söyle" Akımına Katılarak Genel Kültür Şovu Yapan Kişiler

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
09.02.2025 - 16:17

Sosyal medyada boş boş 'kaydırırken' karşınıza çıkan bir bilgi sizi şoklardan şoklara sürükleyebilir. 'Bana bilmediğim bir şey söyle' akımına katılan kişiler de gurme bilgilere doymamızı sağlıyor. Araştırarak bulamayacağınız fakat bir sohbet ortamında söylediğinizde tüm dikkatleri üzerinize çekeceğiniz bilgilere yenileri eklendi. 

Kaydedin, ileride lazım olur!

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Twitter'ın "Bana bilmediğim bir şey söyle" akımı sayesinde oldukça gurme bilgilere zahmetsizce ulaşabiliyoruz.

Twitter'ın "Bana bilmediğim bir şey söyle" akımı sayesinde oldukça gurme bilgilere zahmetsizce ulaşabiliyoruz.
twitter.com

İşte onlardan bazıları...

İşte onlardan bazıları...
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Yani Ahmed Arif ile Tolstoy'un oğlu dünürler

Yani Ahmed Arif ile Tolstoy'un oğlu dünürler
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Gurme bilgilerinizi yorumlara bekleriz!

Gurme bilgilerinizi yorumlara bekleriz!
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Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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