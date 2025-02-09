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Bir Zamanlar İçimizden Biri Gibi Görünen Hollywood Yıldızlarının İsimleri Türkçe Olsaydı!

Bir Zamanlar İçimizden Biri Gibi Görünen Hollywood Yıldızlarının İsimleri Türkçe Olsaydı!

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
09.02.2025 - 12:44

'Hollywood gülüşü, Hollywood bakışı' derken Hollywood'u oluşturan insanların aslında bizden birileri olduğunu unuttuk! Son yıllarda Hollywood öyle bir noktaya evrildi ki ekranlarda gördüğümüz isimlerin ulaşılmaz olduğuna inanmaya başladık. Halbuki çok değil, bundan 10 yıl önce 'yıldız' dediğimiz insanlar da bizler gibi görünüyordu. Kırmızı halılarda şatafatlı elbiseler, pahalı mücevherler değil 'sıradan' elbiseler görüyorduk.

İşte bir zamanlar bizden biri gibi görünen Hollywood yıldızları...

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Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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