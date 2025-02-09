Bir Zamanlar İçimizden Biri Gibi Görünen Hollywood Yıldızlarının İsimleri Türkçe Olsaydı!
Bir Zamanlar İçimizden Biri Gibi Görünen Hollywood Yıldızlarının İsimleri Türkçe Olsaydı!
'Hollywood gülüşü, Hollywood bakışı' derken Hollywood'u oluşturan insanların aslında bizden birileri olduğunu unuttuk! Son yıllarda Hollywood öyle bir noktaya evrildi ki ekranlarda gördüğümüz isimlerin ulaşılmaz olduğuna inanmaya başladık. Halbuki çok değil, bundan 10 yıl önce 'yıldız' dediğimiz insanlar da bizler gibi görünüyordu. Kırmızı halılarda şatafatlı elbiseler, pahalı mücevherler değil 'sıradan' elbiseler görüyorduk.
İşte bir zamanlar bizden biri gibi görünen Hollywood yıldızları...
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Nicole Kidman yerçekimine meydana okuyan kıvırcık saçlarıyla sınıfımızın çılgın kızı gibi görünüyor! Adı da muhtemelen "Duygu" olurdu.
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Demi Moore'a ne demeli? Biz bakınca kendisine "Ayşe" diye seslenmek istedik doğrusu!
Jennifer Aniston'ın yıllar önceki utangaç pozlarında bir "Hale" havası var.
Victoria Beckham o çizgili takımıyla Antalya'dan yeni dönmüş Avukat Merve hanım havası veriyor sanki.
Scarlett Johansson, annesinin makyaj malzemelerini ilk kez deneyen İrem gibi.
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Penélope Cruz doğallığı ve samimi gülüşüyle tam bir Aleyna değil mi? Güzel gözlerinin ardında kim bilir ne düşünceler dönüyor.
Anne Hathaway, her yıl ailesiyle tatile çıkan Eda. Fakat bu kez Eda talihsiz bir kombin yapmış.
Sandro Bullock da Eda'nın annesi olabilir mi? Hem de bankacı!
Reese Witherspoon da hem zeki hem deli dolu, yaramaz Mine :) Eminiz kendisi sadece son sene çalışarak bile iyi bir üniversite kazanmıştır. Şimdilerde de beyaz yaka olarak hayatına devam ediyordur.
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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