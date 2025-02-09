Bir Zamanlar İçimizden Biri Gibi Görünen Hollywood Yıldızlarının İsimleri Türkçe Olsaydı!

'Hollywood gülüşü, Hollywood bakışı' derken Hollywood'u oluşturan insanların aslında bizden birileri olduğunu unuttuk! Son yıllarda Hollywood öyle bir noktaya evrildi ki ekranlarda gördüğümüz isimlerin ulaşılmaz olduğuna inanmaya başladık. Halbuki çok değil, bundan 10 yıl önce 'yıldız' dediğimiz insanlar da bizler gibi görünüyordu. Kırmızı halılarda şatafatlı elbiseler, pahalı mücevherler değil 'sıradan' elbiseler görüyorduk.

İşte bir zamanlar bizden biri gibi görünen Hollywood yıldızları...