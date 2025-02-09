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Kim Der 76 Yaşında! Elon Musk'ın Annesi Podyumda Gençlere Taş Çıkarttı

Kim Der 76 Yaşında! Elon Musk'ın Annesi Podyumda Gençlere Taş Çıkarttı

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
09.02.2025 - 11:21

ABD seçimlerinin önemli bir figürü olan Elon Musk son dönemlerde gündemden düşmüyor. Dünyanın en zengin iş insanı olan Elon Musk yaptığı skandal açıklamalar ve hareketlerle yakından takip ediliyor. Elon Musk'ın özel hayatı da zaman zaman magazin manşetlerinde yer alıyor. Peki ya Elon Musk'ın annesi? 

Elon Musk'ın 76 yaşındaki annesi Maye Musk son olarak New York Moda Haftası'nda podyuma çıktı!

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Dünyanın en zengin ismi Elon Musk, ABD siyasetinde önemli bir figür haline geldi.

Dünyanın en zengin ismi Elon Musk, ABD siyasetinde önemli bir figür haline geldi.

Tesla, SpaceX ve X'in sahibi Elon Musk, ABD seçim döneminde Trump'ın en büyük destekçisi olmuştu. Trump seçildikten sonra ise hükümette önemli bir danışmanlık görevine getirildi. 

Elon Musk hem siyasi gündemde hem de magazin gündeminde yakından takip edilen bir isim oldu!

Elon Musk'ın 76 yaşındaki annesi Maye Musk da zaman zaman adından söz ettiriyor. Maye Musk cesur tarzıyla görenleri kendisine hayran bırakıyor.

Elon Musk'ın 76 yaşındaki annesi Maye Musk da zaman zaman adından söz ettiriyor. Maye Musk cesur tarzıyla görenleri kendisine hayran bırakıyor.

76 yaşında olmasına rağmen oldukça dinç görünen Maye Musk, sırrının 'dengeli beslenme' olduğunu açıklamıştı.

Diyetisyen ve model Maye Musk, bugüne kadar Time Dergisi de dahil olmak üzere birçok derginin kapağında yer aldı. New York Post, onun kendi kendine ün kazandığını belirterek “kendi başına bir yıldız” demişti.

Diyetisyen ve model Maye Musk, bugüne kadar Time Dergisi de dahil olmak üzere birçok derginin kapağında yer aldı. New York Post, onun kendi kendine ün kazandığını belirterek “kendi başına bir yıldız” demişti.

Maye Musk son olarak New York Moda Haftası kapsamında, Çin markası Juzui’nin düzenlediği defilede podyuma çıktı.

Maye Musk son olarak New York Moda Haftası kapsamında, Çin markası Juzui’nin düzenlediği defilede podyuma çıktı.

Tecrübeli manken defilede tüm dikkatleri üzerine çekti. Şovun kapanışını yapan Musk, zarafetiyle büyük beğeni topladı.

74 yaşındayken Sports Illustrated dergisine mayolu poz veren Maye Musk, poz veren en yaşlı kadın unvanını alarak tarihe geçmişti. Fakat bu rekor daha sonra 81 yaşındaki Martha Stewart tarfından kırıldı.

74 yaşındayken Sports Illustrated dergisine mayolu poz veren Maye Musk, poz veren en yaşlı kadın unvanını alarak tarihe geçmişti. Fakat bu rekor daha sonra 81 yaşındaki Martha Stewart tarfından kırıldı.

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Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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