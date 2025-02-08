Kanye West'in Korkunç Skandallara Bulaşarak Tutuklanan Puff Diddy'e Destek Verdiği Paylaşımlar Mide Bulandırdı
Kanye West'in Korkunç Skandallara Bulaşarak Tutuklanan Puff Diddy'e Destek Verdiği Paylaşımlar Mide Bulandırdı
Rapçi Sean 'Diddy' Combs cinsel saldırı, şantaj, suç örgütü kurma suçlamalarıyla karşı karşıya kalmasının ardından tutuklanmıştı. Meslektaşı Kanye West, rapçiye destek olmak için ABD Başkanı Donald Trump'la olan dostluğunu kullanmaya çalıştı!
X hesabından Puff Diddy lakaplı rapçiyi savunan Kanye West o paylaşımlarla tepkilerin odak noktası oldu. Detaylara birlikte bakalım...
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Ünlü isimlerle olan yakınlığı ve rap dünyasındaki varlığıyla adından bahsettiren Sean Diddy Combs isimli rapçi geçtiğimiz sene birbirinden büyük skandallarla anılmıştı.
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Cinsel istismar, yasaklı madde kullanımı, suç örgütü kurma ve şantaj gibi birbirinden ağır suçlar işlediği malikanelerinde bulunan kanıtlarla gün yüzüne çıkarken Puff Diddy lakaplı rapçinin tutukluluğuna karar verilmişti.
Hollywood'un olaylı isimlerinden biri olan Kanye West geçtiğimiz hafta Grammy'e Bianca Censori ile katılmış ve ikilinin görüntüleri olay olmuştu.
West, sosyal medya hesabından "Puff'ı serbest bırakın" yazdığı tweetlerle gündeme oturdu. 2016 seçimlerinde Trump'a destek veren rapçi "@realDonaldTrump, lütfen kardeşim Puff'ı serbest bırakın." şeklinde Trump'tan destek istedi.
West, küfür dolu paylaşımlarında diğer ünlüleri de eleştirerek, bu olay hakkında hiçbir şey yapmadıklarını söyledi ve daha önce kız arkadaşı Rihanna'ya fiziksel şiddet uygulayan rapçi Chris Brown'dan bahsetti.
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Puff Diddy'nin serbest kalması için destek tweetleri atan Kanye West'in geçmiş yıllarda Hollywood'daki skandal olaylar hakkındaki gerçekleri ortaya çıkarttığı anlar da gündeme geldi.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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