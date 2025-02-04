Grammy'e Çıplak Katılan Bianca Censori'ye Övgü Yağdıran Kanye West Kim Kardashian'a Laf Dokundurmadan Edemedi

2025 senesinin ilk ödül törenlerinden biri olan Grammy'ler gündeme damga vurmayı başardı! Bu sene 67.'si düzenlenen ödül töreninde birbirinden ünlü isimler başarılarını kutlarken tarzlarından skandallara kadar birçok olay magazin manşetlerine yerleşti.

Fakat geceye damgasını vuran iki isim vardı! Kanye West ve eşi Bianca Censori kırmızı halıdaki görünümlerinden tutun da davet edilmedikleri iddialarına kadar her konuda gündeme oturdu! Öyle ki Bianca Censori'nin çıplak görüntüleri Grammy'lerin gerçekleştiği gece en çok aratılan şey oldu! Olaya dair sessizliğini koruyan Kanye West ise Bianca Censori'yi ve fiziksel özelliklerini överken eski karısı Kim Kardashian'a büyük göndermelerde bulundu! Gelin detaylara birlikte bakalım...