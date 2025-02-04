Grammy'e Çıplak Katılan Bianca Censori'ye Övgü Yağdıran Kanye West Kim Kardashian'a Laf Dokundurmadan Edemedi
2025 senesinin ilk ödül törenlerinden biri olan Grammy'ler gündeme damga vurmayı başardı! Bu sene 67.'si düzenlenen ödül töreninde birbirinden ünlü isimler başarılarını kutlarken tarzlarından skandallara kadar birçok olay magazin manşetlerine yerleşti.
Fakat geceye damgasını vuran iki isim vardı! Kanye West ve eşi Bianca Censori kırmızı halıdaki görünümlerinden tutun da davet edilmedikleri iddialarına kadar her konuda gündeme oturdu! Öyle ki Bianca Censori'nin çıplak görüntüleri Grammy'lerin gerçekleştiği gece en çok aratılan şey oldu! Olaya dair sessizliğini koruyan Kanye West ise Bianca Censori'yi ve fiziksel özelliklerini överken eski karısı Kim Kardashian'a büyük göndermelerde bulundu! Gelin detaylara birlikte bakalım...
Uzun bir süredir gündeme kıyafetleri ile düşen, ağızları açık bırakan kombin tercihleriyle görenleri neye uğradığını şaşırtan Kanye West ve Bianca Censori çiftine daha önce denk gelmişsinizdir.
Neredeyse her gün giydiği kıyafetlerin açıklığı ve garipliği konusunda dikkatleri üzerine çekmeye çalışan çiftimiz son olarak Grammy Ödül Törenindeki halleriyle gündeme oturdular!
Grammy'lerin kırmızı halısında önce kürküyle gözüken ardından da çırılçıplak kalan Bianca Censori ayrı Kanye West'in rahatlığı ise ayrı göze battı haliyle...
Daha önce de Kanye West'in isteği üzerine böyle giyindiği iddia edilen Bianca Censori gözlerin kendisine dönmesine neden olurken ikiliden herhangi bir açıklama gelmemişti.
Kanye West ise iddialar hakkında sessizliğini ilk defa bozdu. Bianca Censori hakkında "İlk defa gerçek bir kadınla birlikteyim. Karımın yüzü ve vücudu gerçek, o orijinal ve doğal biri." diyen West karısını överken Kim Kardashian'ı da resmen yerin dibine gömdü.
Çok konuşlulan o anlar hakkında "Tabii ki onun güzelliğini tüm dünyaya göstereceğim. Ben bu evrendeki en şanslı adam olmaya devam ediyorum." şeklinde konuşan West görüntülerden veya tepkilerden rahatsızlık duymadığını da dile getirmiş oldu.
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