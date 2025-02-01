Kaos Kokusu Alıyoruz: Gökhan Türkmen'den Mert Demir'e Olay Yaratacak Sözler!

Bir süredir gündeme tarzı ve muhteşem sesiyle gelen Gökhan Türkmen gözlerden uzak bir hayat yaşamayı tercih eden isimlerden biri. Adından kaos dolu olaylarla bahsettirmek yerine kariyeriyle bahsettiren isim yorumlarını da genellikle müzik dünyasında tutmayı seçiyor.

Ünlü isim Berfu Yenenler'in YouTube'da yayınlanan programına konuk oldu. Mert Demir ve Oğuzhan Koç arasında bir seçim yapması söylenen Türkmen'in 'Emek hırsızı' sözleri ise olay yarattı! Gelin detaylara birlikte bakalım!