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Kaos Kokusu Alıyoruz: Gökhan Türkmen'den Mert Demir'e Olay Yaratacak Sözler!

Kaos Kokusu Alıyoruz: Gökhan Türkmen'den Mert Demir'e Olay Yaratacak Sözler!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
01.02.2025 - 15:43

Bir süredir gündeme tarzı ve muhteşem sesiyle gelen Gökhan Türkmen gözlerden uzak bir hayat yaşamayı tercih eden isimlerden biri. Adından kaos dolu olaylarla bahsettirmek yerine kariyeriyle bahsettiren isim yorumlarını da genellikle müzik dünyasında tutmayı seçiyor. 

Ünlü isim Berfu Yenenler'in YouTube'da yayınlanan programına konuk oldu. Mert Demir ve Oğuzhan Koç arasında bir seçim yapması söylenen Türkmen'in 'Emek hırsızı' sözleri ise olay yarattı! Gelin detaylara birlikte bakalım!

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Her parçasıyla hit olan, şarkılarıyla içinizi resmen huzur dolduran Gökhan Türkmen'e ve muhteşem sesine daha önce denk gelmiş olabilirsiniz.

Her parçasıyla hit olan, şarkılarıyla içinizi resmen huzur dolduran Gökhan Türkmen'e ve muhteşem sesine daha önce denk gelmiş olabilirsiniz.

Tarzıyla ve müzik sektöründe parlamasıyla adından bahsettiren şarkıcı gözlerden uzak bir hayat yaşamayı tercih ediyor, kendisini magazin manşetlerinde çok sık görmüyoruz.

Tarzıyla ve müzik sektöründe parlamasıyla adından bahsettiren şarkıcı gözlerden uzak bir hayat yaşamayı tercih ediyor, kendisini magazin manşetlerinde çok sık görmüyoruz.

Yorum yapacaksa da genellikle konuyu müzik dünyasından dışarı çıkartmamaya dikkat eden Gökhan Türkmen bu sefer çok konuşulacak sözlere imza attı.

Yorum yapacaksa da genellikle konuyu müzik dünyasından dışarı çıkartmamaya dikkat eden Gökhan Türkmen bu sefer çok konuşulacak sözlere imza attı.

'Berfu Yenenler'le Talk Şov Perileri' isimli programa konuk olan Gökhan Türkmen'in Mert Demir hakkındaki yorumu olay oldu!

'Berfu Yenenler'le Talk Şov Perileri' isimli programa konuk olan Gökhan Türkmen'in Mert Demir hakkındaki yorumu olay oldu!

Yenenler'in “Oğuzhan Koç mu, Mert Demir mi?” sorusuna “Oğuzhan... Mert fazla esinlenmeyi seviyor. Başarılı buluyorum bu arada... Emek hırsızlığı ya da başka bir şey bizim işle alakalı değil. Bütün böyle şeylere kızıyorum. Sadece benim fikrim olarak ben çok tercih etmiyorum” şeklinde cevap veren Türkmen kaos fitilini ateşledi!

Yenenler'in “Oğuzhan Koç mu, Mert Demir mi?” sorusuna “Oğuzhan... Mert fazla esinlenmeyi seviyor. Başarılı buluyorum bu arada... Emek hırsızlığı ya da başka bir şey bizim işle alakalı değil. Bütün böyle şeylere kızıyorum. Sadece benim fikrim olarak ben çok tercih etmiyorum” şeklinde cevap veren Türkmen kaos fitilini ateşledi!
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O anları da şöyle bırakalım:

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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