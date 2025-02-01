Cansu Dere "Ayşe Barım'ın Tutuklanmasının Ardından ID İletişim'den Ayrıldığı" İddialarını Yalanladı!
Cansu Dere "Ayşe Barım'ın Tutuklanmasının Ardından ID İletişim'den Ayrıldığı" İddialarını Yalanladı!
Geçtiğimiz saatlerde Posta'nın haberine göre Cansu Dere'nin menajer Ayşe Barım'ın şirketinden kendisinin tutuklanmasının ardından ayrıldığı iddia edilmişti. İddiaların ardından oyuncunun son bir senedir OnTalent Menajerlik ile çalıştığı kesinlik kazanmış ve iddialar yalanlanmıştı. Haberlerin alıp başını gitmesinin ardından Cansu Dere de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yaklaşık bir senedir OnTalent Menajerlik ile çalıştığını ve 2024'ün Mart ayında ID İletişim ile yollarını ayırdığını açıkladı.
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Menajer Ayşe Barım hakkında Ocak ayının ilk günlerinde ortaya atılan "dizi sektöründe tekelleşme" iddialarının ardından Barım Gezi Parkı eylemlerinin organizatörlerinden olduğu iddiasıyla tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.
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“Hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüs” suçlamasıyla cezaevine gönderilen Barım’a oyunculardan destek yağmıştı.
Geçtiğimiz saatlerde ise Posta'nın haberine göre, Cansu Dere'nin Ayşe Barım'ın tutuklanmasının ardından bünyesinde çalıştığı söylenen ID İletişim şirketinden ayrılığı iddia edilmişti.
Ancak kısa süre içinde Cansu Dere'nin yaklaşık bir senedir OnTalent Menajerlik isimli şirketle çalıştığı ve ID İletişim'le yollarını uzun bir süre önce ayırdığı gün yüzüne çıkmıştı.
Ünlü oyuncu "Hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüs’ suçlamasıyla tutuklanan Ayşe Barım’ın şirketinden ayrıldı." iddialarını sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla yalanladı.
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Cansu Dere yaptığı paylaşımda " Küçük bir düzeltme, bilgilendirme... ID İletişim'de son dönemde 1 yıl kadar bulundum ve mart 2024'te yollarımızı ayırdık. Yani ayrılığımın üzerinden tam 11 ay geçti. Dolayısıyla benim tarafımda yeni bir haber yok, hem sorularınıza hem de haberlere birinci ağızdan açıklama getirmek istedim. Sevgilerimle" ifadelerini kullanarak iddiaları kesin bir dille çürüttü.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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