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Annesinin İzinden Gitmeye Kararlı: Tuba Ünsal'ın Kendisine Klonu Kadar Benzeyen Kızı Sare'yi Görmelisiniz!

Annesinin İzinden Gitmeye Kararlı: Tuba Ünsal'ın Kendisine Klonu Kadar Benzeyen Kızı Sare'yi Görmelisiniz!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
31.01.2025 - 00:04

Oyunculuğuyla ve aşk hayatıyla duymaya alışık olduğumuz Tuba Ünsal şu sıralar adından bir hayli bahsettirir oldu. Geçtiğimiz hafta sır gibi sakladığı aşkının ortaya çıkmasıyla manşetlere yerleşen Ünsal şimdi de güzeller güzeli kızıyla dikkat çekti. Sabah'ın haberine göre, Kızı Sare Pilevneli'nin de kendisi gibi oyuncu olmak istediğini açıklayan Ünsal benzerlikleriyle görenleri şoke etti. Birbirlerine klonları kadar benzeyen ikiliye gelin birikte bakalım!

Kaynak: https://www.sabah.com.tr/galeri/magaz...
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Bir süredir oyunculuğu ve yer adlığı yapımlar dışında aşk hayatıyla da adından bahsettiren Tuba Ünsal son zamanlarda özel hayatında birçok çalkantı yaşıyor.

Bir süredir oyunculuğu ve yer adlığı yapımlar dışında aşk hayatıyla da adından bahsettiren Tuba Ünsal son zamanlarda özel hayatında birçok çalkantı yaşıyor.

Son olarak Hindistan'ın en zengin isimlerinden biri olan Shirish Saraf’la aşk yaşadığı iddia edilen isim geçtiğimiz haftalarda ise gizemli bir beyefendiyle kameralara yakalanmıştı.

Son olarak Hindistan'ın en zengin isimlerinden biri olan Shirish Saraf’la aşk yaşadığı iddia edilen isim geçtiğimiz haftalarda ise gizemli bir beyefendiyle kameralara yakalanmıştı.

Ardından güzel oyuncunun bir iş adamıyla birlikte olduğu ortaya çıkmış ve aralarındaki yaş farkı da kısa sürede magazin manşetlerine yansımıştı.

Ardından güzel oyuncunun bir iş adamıyla birlikte olduğu ortaya çıkmış ve aralarındaki yaş farkı da kısa sürede magazin manşetlerine yansımıştı.

Detaylardan bahsetmiştik:

Ünsal bu sefer de kendisine tıpatıp benzeyen güzeller güzeli kızı Sare ile manşetlere yerleşti! 2010 doğumlu kızı Sare Pilevneli'nin de annesinin izinden gitmek istediğini söyleyen Ünsal benzerlikleriyle de görenleri şoke etti.

Ünsal bu sefer de kendisine tıpatıp benzeyen güzeller güzeli kızı Sare ile manşetlere yerleşti! 2010 doğumlu kızı Sare Pilevneli'nin de annesinin izinden gitmek istediğini söyleyen Ünsal benzerlikleriyle de görenleri şoke etti.

Sabah'ın haberine göre, Tuba Ünsal ve Murat Pilevneli'nin evliliklerinden kucaklarına aldıkları kızlarının oyuncu olma hayali kurduğu ortaya çıktı!

Sabah'ın haberine göre, Tuba Ünsal ve Murat Pilevneli'nin evliliklerinden kucaklarına aldıkları kızlarının oyuncu olma hayali kurduğu ortaya çıktı!
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Ünsal'ın başrol olduğu "Dünyanın En Güzel Kokusu" filminde annesinin küçüklüğünü canlandırma fırsatı bulan Sare'nin şimdiden oyunculuk eğitimleri almaya başladığı öğrenildi.

Ünsal'ın başrol olduğu "Dünyanın En Güzel Kokusu" filminde annesinin küçüklüğünü canlandırma fırsatı bulan Sare'nin şimdiden oyunculuk eğitimleri almaya başladığı öğrenildi.

Büyüdükçe annesine klonu kadar benzediği görülen Sare'nin Londra'da cast ajansıyla anlaşma yapacağı ve uluslararası bir kariyere adım atacağı söylendi.

Büyüdükçe annesine klonu kadar benzediği görülen Sare'nin Londra'da cast ajansıyla anlaşma yapacağı ve uluslararası bir kariyere adım atacağı söylendi.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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