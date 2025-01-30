Annesinin İzinden Gitmeye Kararlı: Tuba Ünsal'ın Kendisine Klonu Kadar Benzeyen Kızı Sare'yi Görmelisiniz!

Oyunculuğuyla ve aşk hayatıyla duymaya alışık olduğumuz Tuba Ünsal şu sıralar adından bir hayli bahsettirir oldu. Geçtiğimiz hafta sır gibi sakladığı aşkının ortaya çıkmasıyla manşetlere yerleşen Ünsal şimdi de güzeller güzeli kızıyla dikkat çekti. Sabah'ın haberine göre, Kızı Sare Pilevneli'nin de kendisi gibi oyuncu olmak istediğini açıklayan Ünsal benzerlikleriyle görenleri şoke etti. Birbirlerine klonları kadar benzeyen ikiliye gelin birikte bakalım!